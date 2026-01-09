Myles Kennedy: „Werden wir als Menschen überhaupt noch gebraucht?“

Kreative Untätigkeit kann man Myles Kennedy nun wirklich nicht vorwerfen. Wenn der 56-Jährige nicht mit seiner Solo-Band oder seinem Kumpel Slash als Frontmann in dessen Solo-Projekt im Studio oder unterwegs ist, wäre da ja auch noch Alter Bridge. Bestehend aus , salopp gesagt, Kennedy und drei Viertel von Creed veröffentlichte Band gerade ihr achtes, nach ihnen selbst betiteltes Studioalbum. Darauf gibt’s das altbekannte Rezept zu hören: Muskulöser, rifflastiger Heavy Rock, dem es weder an guten Hooks noch Leadparts mangelt. Wir baten Myles Kennedy zum Interview über den Schaffensprozess und plauderten auch ausgiebig über das Thema Künstliche Intelligenz beim Musikmachen.