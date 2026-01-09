Myles Kennedy: „Werden wir als Menschen überhaupt noch gebraucht?“

Myles Kennedy im Interview über das neue Alter-Bridge-Album und die Zukunft von Musik in Zeiten der Künstlichen Intelligenz.

von 
Artikel Teilen

Kreative Untätigkeit kann man Myles Kennedy nun wirklich nicht vorwerfen. Wenn der 56-Jährige nicht mit seiner Solo-Band oder seinem Kumpel Slash als Frontmann in dessen Solo-Projekt im Studio oder unterwegs ist, wäre da ja auch noch Alter Bridge. Bestehend aus , salopp gesagt, Kennedy und drei Viertel von Creed veröffentlichte Band gerade ihr achtes, nach ihnen selbst betiteltes Studioalbum. Darauf gibt’s das altbekannte Rezept zu hören: Muskulöser, rifflastiger Heavy Rock, dem es weder an guten Hooks noch Leadparts mangelt. Wir baten Myles Kennedy zum Interview über den Schaffensprozess und plauderten auch ausgiebig über das Thema Künstliche Intelligenz beim Musikmachen.

 

 

Neueste Videos
Interviews
Mehr Interviews
Meistgesehen
ROLLING STONE Sessions
Mehr ROLLING STONE Sessions
Deine Datensicherheit bei der Nutzung der Teilen-Funktion
Um diesen Artikel oder andere Inhalte über Soziale-Netzwerke zu teilen, brauchen wir deine Zustimmung für