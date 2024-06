Es scheint, als könne Slash gar nicht genug von neuen Releases bekommen. Kaum ist sein neues Solo-Album auf dem Markt, plant er schon das nächste Werk mit seiner Band Slash Featuring Myles Kennedy And The Conspirators.

Noch dieses Jahr ins Studio

In der Radiosendung „Trunk Nation With Eddie Trunk“ verriet der Guns-N’-Roses-Musiker, noch dieses Jahr ins Studio gehen zu wollen. Dabei liegt das aktuelle Album auch hier nicht allzu lang zurück. 2022 veröffentlichten Slash und Alter-Bridge-Frontmann Myles Kennedy mit ihrem zweiten Projekt das schlicht betitelte „4“. Dessen Nachfolger soll nun entstehen, sobald der Gitarrist die Tour zu seinem im Mai erschienenen Blues-Cover-Album „Orgy Of The Damned“ abgeschlossen hat.

Einblick ins Album mit zahlreichen Feature-Gästen:

Slash: Voller Tatendrang

„Wir werden eine weitere Platte aufnehmen, nachdem das hier vorbei ist. Dann werden wir darauf sitzen bleiben, bis sich das richtige Release-Fenster ergibt, um auch national und international für zehn Monate zu touren“, sagte Slash. Doch nicht nur bei Slash Featuring Myles Kennedy And The Conspirators brodelt es. Der Musiker arbeitet auch mit seiner Hauptformation Guns N’ Roses an einem neuen Album. Außerdem geht die Truppe im kommenden Jahr auf Tournee. Zusätzlich müssen Termine natürlich mit Alter Bridge sowie weiteren Verpflichtungen der Mitstreiter abgeglichen werden.

Slash Featuring Myles Kennedy And The Conspirators gingen zuletzt Anfang des Jahres auf Tour, kamen im Frühjahr auch nach Deutschland. Slash ist den Sommer über solo in Nordamerika unterwegs.