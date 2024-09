„The Walking Dead: Daryl Dixon“: Reedus & McBride im Interview

Am 29. September 2024 feiert die zweite Staffel des „The Walking Dead“-Spin-offs „The Walking Dead: Daryl Dixon – The Book of Carol“ in den USA auf AMC und AMC+ ihre Premiere. In Deutschland ist die Serie ab dem Folgetag auf Magenta TV zu sehen.

In puncto Handlung wollen wir an dieser Stelle nichts zu viel verraten, nur soviel: Daryl (Norman Reedus) hat in Frankreich jede Menge zu tun, und auch Carol (gespielt von Melissa McBride) ist wieder mit dabei. Wir hatten einige grundlegende Fragen an die beiden Hauptdarsteller: Sind französische Zombies eigentlich anders als US-amerikanische? Warum sind die Untoten in der Popkultur so beliebt? Und wie schafft man es, das mittlerweile zum eigenen Universum gewordene „The Walking Dead“-Narrativ langfristig voranzutreiben?

Seht unser Interview mit Norman Reedus und Melissa McBride hier: