Ufo361: Behind the Scenes mit dem „Nur Für Dich 2“-Rapper beim ROLLING STONE Interview

„Als ich mit NFD2 begonnen habe, war mir klar, dass ich ein Album machen muss, das mich heilt von all den Dingen, die ich gesehen und erlebt habe. Und dafür brauchte ich einen neuen Einfluss.“ Der Rapper, der seine Karriere stets im Höchsttempo gelebt hat, tritt nun ebenso kraftvoll auf die Bremse. Inspiration für seinen entschleunigten Sound fand er – wenig überraschend – in einer zerbrochenen Beziehung und in Japan. Der Mann, der sich immer wieder neu erfindet und mehr künstlerische Leben durchlebt hat als die meisten, scheint für einen Moment zur Ruhe gekommen zu sein. Doch wie lange wird sie anhalten?

Neue Wege zu gehen, ist für den Rapper nichts Unbekanntes. Auch auf „Nur Für Dich 2“ wagt Ufo361 erneut Experimente. Seine Feature-Liste überrascht mit deutschen Künstlern wie Paula Hartmann und Henning May, dem Sänger von AnnenMayKantereit – unerwartet, aber perfekt im Einklang mit dem neuen Klangbild des Albums. Die ganze Digital Coverstory lest ihr jetzt online oder in unserer Oktober-Ausgabe!