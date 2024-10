Tuomas Holopainen über Nightwishs neues Album „Yesterwynde“: Zwischen Furcht und Hoffnung

Im Interview mit Tuomas Holopainen, dem kreativen Kopf hinter der Band Nightwish, erfahren wir mehr über das kürzlich erschienene Album „Yesterwynde“. Er teilt seine Gedanken zur Entstehung der Songs während der Pandemie, der zentralen Rolle von Furcht in der Menschheitsgeschichte und der Bedeutung dessen, trotz düsterer Zeiten optimistisch in die Zukunft zu blicken. Dabei stellt er klar: „Das Ziel von Kunst ist es, Dinge ein wenig aufzurütteln.“ Außerdem spricht der Symphonic Metaller über die Möglichkeit, in Zukunft wieder mit Nightwish-Ex-Bassist Marco Hietala zusammenzuarbeiten.

Nightwishs Tuomas Holopainen über „Yesterwynde“ im Videointerview: