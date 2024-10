Dhani Harrison: „Mein Vater nannte es pure, unverschmutzte Musik“

Dhani Harrison hat dieser Tage einen äußerst interessanten, vielseitigen Output. 2023 erschien sein zweites Solo-Album „Innerstanding“. In diesem Jahr folgte eine Zusammenarbeit mit Huun-Huur-Tu (einer tuwinischen Gruppe, die laut eigenen Angaben sein Leben verändert hat) und Carmen Rizzo – nachzuhören auf dem meditativen Longplayer „Dreamers In The Field“. Darauf arbeiten Harrison und Rizzo mit den folkloristischen Elementen Huun-Huur-Tus – etwa mit Kehlkopfgesang. Die von Harrison angesprochene Live-Performance der Band findet ihr hier.

Außerdem gibt es seit Kurzem den Konzertfilm „INNERSOUNDSTAGE“ zu sehen, der sich dem Material von „Innerstanding“ auf ganz besondere Weise widmet und den Zuschauer auch hinter die Kulissen mitnimmt. Über all das und mehr – etwa über den Einfluss seines Vaters (wir sprechen hier natürlich vom 2001 verstorbenen Beatles-Musiker George Harrison) auf seine Weltmusik-DNA – plauderten wir mit Dhani Harrison im Video-Interview.

Das gesamte Interview gibt es hier zu sehen: