Am 18. Mai veröffentlichen The Green Apple Sea ihr neues Album „Directions“, und die Wartezeit verkürzt die Band bis dahin mit der Vorabsingle „Doc Watson Dream“ (seit dem heutigen Freitag erhältlich). Zuletzt hatte die Nürnberger Country- und Folkrockband weitere Tour-Erfahrungen mit Künstlern wie Cat Power, Ben Lee und Smog (Bill Callahan) sammeln können.

The Green Apple Sea sind mit Unterbrechungen schon seit dem Jahr 2000 aktiv: Auf „All Over The Place“ (2000) folgte „Forever Sounds Great“ (2007) und „Northern Sky Southern Sky“ (2010). In der ROLLING-STONE-Review 10/2010 (★★★★) schrieben wir: „Northern Sky Southern Sky ist durchzogen von Sehnsucht und Heimweh, Trauer und Isolation, schlaflosen Nächten und goldenen Sonnenaufgängen (…) Sollte zwischen ‚Ocean Beach‘ von den Red House Painters und ‚Friends‘ von den Beach Boys stehen.“

In „Doc Watson Dream“ erzählt Sänger Stefan Prange von seinen Begegnungen mit Doc Watson, den Ramones, Ice-T und Megadeth-Chef Dave Mustaine: