Violet Grohl kündigt Debütalbum „Be Sweet to Me“ an und teilt Single „595“

Violet Grohl veröffentlicht ihr Debütalbum „Be Sweet to Me“ am 29. Mai über Auroura Records/Republic Records. Dazu teilte die Musikerin eine neue Single, „595“, samt Musikvideo für den Track, Regie führte Nikki Milan Houston.

„Be Sweet to Me“ wurde von Ende 2024 bis Anfang 2025 im Heimstudio des Produzenten Justin Raisen in Los Angeles aufgenommen – mit einer Gruppe von Musikern, die im Geiste der Wrecking-Crew-Sessionmusiker der 1960er- und 1970er-Jahre zusammenkam. Der erste Track, der daraus entstand, war „Thum“, den Grohl im September veröffentlichte.

In einer Pressemitteilung erklärte Grohl, sie habe sich von Alternativemusik der späten 1980er- und frühen 1990er-Jahre inspirieren lassen – darunter Pixies, Soundgarden, Cocteau Twins und the Breeders. „Diese Musikepoche hat etwas unglaublich Kraftvolles, von den Botschaften bis zur Optik – sie ist authentisch und roh“, sagte sie in einem Statement. „Ich höre dieses Zeug, seit ich ein Kind war.“

Trauer um David Lynch

Im Januar veröffentlichte Violet Grohl „What’s Heaven Without You“, einen Track, der im Nachgang der Brände in Altadena, Los Angeles, und des Todes von Filmemacher David Lynch entstand. „Dieser Song wurde zum Gedenken an David Lynch gemeinsam mit zwei meiner liebsten Kollaborateure der Welt geschrieben, Persia Numan und Justin Raisen“, sagte Grohl in einem Statement. „Ein paar Tage nach dem Chaos und der Verwüstung der LA-Feuer kamen wir in unserer Trauer und unserem Schmerz zusammen und ließen alles in diesen Song fließen.“

Grohl, die älteste Tochter von Foo-Fighters-Frontman Dave Grohl, macht seit mehreren Jahren Musik. 2021 veröffentlichte sie zusammen mit ihrem Vater ein Cover von X‘ „Nausea“, das die beiden später live bei „Jimmy Kimmel“ aufführten – begleitet von Krist Novoselic, Dave Lombardo und Greg Kurstin.

Sie ist außerdem mehrfach auf Tour mit den Foo Fighters aufgetreten, unter anderem bei deren Tributkonzerten für den verstorbenen Drummer Taylor Hawkins im Jahr 2022. 2023 sang sie mit ihrem Vater im Duett „Show Me How“.

Album vorbestellen

„Be Sweet to Me“ ist als Vorbestellung erhältlich – auf schwarzem, Blueberry-Jam- und Elfenbein-Vinyl sowie auf CD.

„Be Sweet to Me“ Tracklist: