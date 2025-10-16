Virginia Giuffre: Das erschütternde Vermächtnis einer Überlebenden

Virginia Giuffre erzählt in einem ersten Auszug aus ihren posthum veröffentlichten Memoiren „ Nobody’s Girl “, die in The Guardian erschienen sind, von ihrer Anwerbung durch Ghislaine Maxwell im Mar-a-Lago-Resort von Donald Trump , dem ersten sexuellen Missbrauch durch Jeffrey Epstein und ihrer mutmaßlichen Vermittlung an Milliardäre, Akademiker, Politiker und sogar Prinz Andrew .

Anwerbung in Mar-a-Lago und der Beginn des Missbrauchs

Giuffre, die im April dieses Jahres durch Selbstmord ums Leben kam , verbrachte die letzten Jahre ihres Lebens mit der Arbeit an ihren Memoiren und soll das Manuskript im vergangenen Herbst fertiggestellt haben. Es soll nun am 21. Oktober veröffentlicht werden.

Als eine der bekanntesten Anklägerinnen von Epstein sind viele der erschütternden Vorwürfe von Giuffre bereits in Gerichtsverfahren und Gerichtsdokumenten bekannt geworden. In dem Buch berichtet sie zwar ausführlich über die Zeit, in der sie von Epstein und Maxwell gehandelt wurde, reflektiert aber auch über den Missbrauch, den sie als Kind erlitten hat, und ihre Entscheidung, sich über Epstein und Maxwell zu äußern.

Wie sie in dem neuen Auszug aus „Nobody’s Girl“ schreibt, geriet Giuffre in Epsteins Einflussbereich, nachdem sie eine Stelle im Mar-a-Lago angenommen hatte, wo auch ihr Vater arbeitete. Sie beschreibt kurz, wie sie Trump in dem Resort traf und wie der zukünftige Präsident – und bekannte Epstein Mitarbeiter – ihr half, zusätzliche Arbeit als Babysitterin für wohlhabende Freunde zu finden, die in der Nähe wohnten.

Der Moment, in dem alles zerbrach

Einige Wochen vor ihrem 17. Geburtstag, so schreibt Giuffre, sah Maxwell sie mit einem Buch über Anatomie, das die Teenagerin „mit Haftnotizen vollgeklebt“ hatte, auf dem Weg zum Spa in Mar-a-Lago. Maxwell erkannte Giuffres Interesse am Erlernen von Massagetechniken und lud sie ein, Epstein später am Abend zu treffen, da der Finanzier „auf der Suche nach einer Massagetherapeutin war, die mit ihm reisen würde“.

Giuffre erinnert sich, dass die Wände von Epsteins Haus „mit Fotos und Gemälden von nackten Frauen übersät“ waren. Sie erinnert sich auch, dass Epstein bereits nackt auf einem Massagetisch lag, als sie ihn zum ersten Mal traf. Giuffre sagt, Maxwell habe ihr beigebracht, wie man Epstein massiert, und habe irgendwann „ihre Hände auf meine gelegt und sie zu [Epsteins] Hinterteil geführt“.

Sie schreibt: „Erst später wurde mir klar, wie die beiden Schritt für Schritt meine Abwehrmechanismen abgebaut hatten. Jedes Mal, wenn ich ein leichtes Unbehagen verspürte, sagte mir ein Blick auf Maxwell, dass ich überreagierte. Und so ging es etwa eine halbe Stunde lang weiter: eine scheinbar legitime Massage-Lektion.“

Kontrolle, Erpressung und Menschenhandel

Während der Massage stellte Epstein Giuffre laut ihrer Aussage immer tiefgreifendere Fragen, darunter auch, ob sie die Pille nehme und wann sie zum ersten Mal Sex gehabt habe. Als Giuffre andeutete, dass sie als Ausreißerin auf der Straße gelebt habe, habe Epstein sie als „freches Mädchen“ verspottet. Als Giuffre ihn zurückwies, antwortete Epstein: „Das ist okay. Ich mag freche Mädchen.“

An diesem Punkt, schreibt Giuffre, „rollte sich Epstein auf den Rücken“ und zeigte seine Erektion. Giuffre sagt, Maxwell habe ihr immer wieder gezeigt, wie sie Epstein massieren solle, der dann begann zu masturbieren und fragte: „Das macht dir doch nichts aus, oder?“

Giuffre sagt, dies sei „der Moment gewesen, in dem etwas in mir zerbrach“, und beschreibt ihre Erinnerungen als „zerklüftete Scherben“: „Maxwell zog sich aus, mit einem verschmitzten Ausdruck im Gesicht; Maxwell stand hinter mir, öffnete den Reißverschluss meines Rocks und zog mir mein Mar-a-Lago-Poloshirt über den Kopf; Epstein und Maxwell lachten über meine Unterwäsche, die mit kleinen Herzen übersät war. ‚Wie süß – sie trägt immer noch kleine Mädchenhöschen‘, sagte Epstein. Er griff nach einem Vibrator, den er mir zwischen die Schenkel drückte, während Maxwell mir befahl, Epsteins Brustwarzen zu kneifen, während sie ihre eigenen Brüste und meine rieb.“

Prinz Andrew und der internationale Skandal

Der Auszug geht weiter: „Ich spürte, wie mein Gehirn sich abschaltete. Mein Körper konnte diesem Raum nicht entkommen, aber mein Verstand ertrug es nicht, dort zu bleiben, also versetzte er mich in eine Art Autopilot-Modus: unterwürfig und entschlossen zu überleben.“

Kurz nach dieser Begegnung, so Giuffre, habe Epstein sie überzeugt, ihren Job bei Mar-a-Lago zu kündigen und für ihn zu arbeiten. Sie sagt, er habe ihr Geld gegeben, damit sie in eine eigene Wohnung ziehen könne, und ihr nicht gerade subtil gedroht, sie solle über das, was in dem Haus passiert sei, Stillschweigen bewahren. Giuffre behauptet, Epstein habe ihr ein unscharfes Foto ihres Bruders in seiner Schule gezeigt und behauptet, er „besitze die Polizeibehörde von Palm Beach“.

Anschließend schreibt sie darüber, wie Epstein und Maxwell „begannen, [sie] an ihre Freunde zu verleihen“. Dazu gehörten: ein Milliardär mit einer schwangeren Frau, ein „Psychologieprofessor, dessen Forschung Epstein finanziell unterstützte“, Akademiker, Wissenschaftler, „ein Gouverneurskandidat, der bald die Wahl in einem westlichen Bundesstaat gewinnen sollte, und ein ehemaliger US-Senator“. Giuffre sagt, Epstein habe ihr diese Männer nicht namentlich vorgestellt, und sie habe einige ihrer Identitäten erst „Jahre später erfahren, als [sie] Fotos von Epsteins Bekannten studierte und ihre Gesichter erkannte“.

In den Händen von „Randy Andy“

Der Auszug endet damit, dass Giuffre sich an ihre erste angebliche Begegnung mit Prinz Andrew im Jahr 2001 erinnert. (Andrew hat Giuffres Vorwürfe lange Zeit bestritten und 2022 eine hochkarätige Klage wegen sexueller Nötigung mit ihr beigelegt. ) Giuffre sagt, dass Maxwell Andrew nach der Vorstellung dazu ermutigte, Giuffres Alter zu schätzen. Nachdem er richtig auf 17 getippt hatte, schrieb Giuffre, dass Andrew ihr angeblich gesagt habe: „Meine Töchter sind nur ein bisschen jünger als du.“ Giuffre sagt, dass Maxwell dann scherzte: „Ich schätze, wir müssen sie bald eintauschen.“

Nach einer Nacht unterwegs, so Giuffre, wies Maxwell sie an: „Wenn wir nach Hause kommen, musst du für [Andrew] das tun, was du für Jeffrey tust.“ Giuffre erinnert sich an Andrews angebliches Verhalten in dieser Nacht und schreibt, dass er „freundlich genug, aber dennoch fordernd war – als ob er glaubte, Sex mit mir zu haben, sei sein Geburtsrecht.“ Giuffre sagt, Epstein habe ihr 15.000 Dollar gegeben, „damit sie den Mann bediente, den die Boulevardpresse ‚Randy Andy‘ nannte“.

Gifuffre erinnert sich an zwei weitere angebliche Begegnungen mit Andrew, eine in Epsteins Stadthaus in New York, die andere auf Epsteins berüchtigter Privatinsel. Letztere beschreibt sie als „Orgie“ und zitiert eine frühere Aussage, in der sie sagte, dass Epstein, Andrew und „acht andere junge Mädchen“ daran beteiligt waren. In den Memoiren schreibt sie, dass Epstein ihr erzählte, Jean-Luc Brunel, der verstorbene französische Modelagent, habe „die anderen Mädchen, die daran teilnahmen, geliefert“.