VISUALS: Camila Cabello erwacht aus einem Albtraum

David Byrne hält nichts davon, angesichts der vielen schlechten Nachrichten auf der Welt in eine Schockstarre zu verfallen. Er machte sich auf die Suche nach Dingen, die ihm und uns Hoffnung geben. Seine Politik des Positiven, ein Commitment-Beitrag der besonderen Art.

Es ist leicht, angesichts der vielen Probleme und Schreckensmeldungen an der Welt zu verzweifeln: Flüchtlingsschicksale, Kriege, brennende Regenwälder, Klimakatastrophe, Terror, die Ignoranz des US-Präsidenten, die sexuelle Übergriffigkeit von mächtigen Männern. David Byrne hält nichts davon, angesichts der vielen schlechten Nachrichten in eine Schockstarre zu verfallen. Er machte sich auf die Suche nach Dingen, die ihm und uns Hoffnung geben, dass sich die Welt zum Positiven verändern lässt: soziale Projekte aus allen Teilen der Welt, die im Kleinen Gutes bewirken, Demonstrationen für die Rechte von Frauen in Washington etwa, ein Musikprojekt in einer brasilianischen Favela, Fixerstuben in Vancouver, Bike-Share-Programme in Paris,…