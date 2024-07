Vorbestellen: Exklusive 7-Inch von Neil Young in ROLLING STONE 09/24

>> Hier bestellen!

Mit der September-Ausgabe des ROLLING STONE veröffentlichen wir eine exklusive Vinyl-Single mit zwei Songs von Neil Young. Auf der A-Seite sein wohl größter Hit, „Heart Of Gold“, live aufgenommen am 11. März 1976 in der Budokan Hall in Tokyo. Auf der B-Seite steht „Comes A Time“, ebenfalls live eingespielt im Recording House San Francisco am 27. Mai 1978, ein halbes Jahr bevor das gleichnamige Album veröffentlicht wurde. Beide Tracks waren bislang unveröffentlicht.

Das Sammlerstück kommt in einem festen, sorgfältig gestalteten Pappcover und auf schwerem Vinyl. Die Single ist nur mit der deutschen Ausgabe des ROLLING STONE und nicht im Tonträger-Handel erhältlich.

ROLLING STONE 09/24

EVT: 30.08.24

>>> Hier bestellen!