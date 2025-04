Wenn sich jemand mit Protesten auskennt, dann ist es Daryl Hannah . Die Schauspielerin und Regisseurin und Partinerin von Neil Young wurde bereits ein halbes Dutzend Mal verhaftet, weil sie für Umweltbelange protestiert hat. Aber selbst sie kann sich nur schwer mit dem fast täglichen Chaos der zweiten Trump-Regierung anfreunden.

„Es gibt zu viele schreckliche Dinge, um überhaupt darüber zu sprechen“, sagt Daryl Hannah aus Kalifornien, wo sie ihrer Familie dabei hilft, den Verlust ihres Hauses durch die Brände in L.A. zu verarbeiten. „Ein Großteil meiner Aufmerksamkeit gilt der Umwelt und der potenziellen Zerstörung, wenn man bedenkt, was wir bereits mit diesen Bränden, Überschwemmungen, Hurrikanen und globalen Verwüstungen erlebt haben.

Und wenn sie erst einmal auf den Minister für Gesundheit und Soziales, Robert F. Kennedy Jr. , zu sprechen kommt, der sich einst mit Hannah gegen die Keystone-XL-Ölpipeline einsetzte (beide wurden verhaftet), ist sie nicht mehr zu bremsen. „Es ist so enttäuschend“, sagt sie. „Weil er so lange ein so guter und einflussreicher Umweltschützer war. Die Tatsache, dass er Teil dieser Regierung sein wird, ist für viele Menschen schockierend.“

Exklusiv: Daryl Hannah über ihre Arbeit mit Neil Young

Wie macht sie das alles Sinn? „Wir haben uns angewöhnt, nicht mehr so viel fernzusehen. Weil es viel zu überwältigend sein kann“, sagt sie. ‚Wir wählen einfach unsere zuverlässigen Sender aus. Weil es definitiv besser für unsere psychische Gesundheit ist.“

Mit „wir“ meint Hannah sich selbst und ihren Ehemann, Neil Young . Hannah ist nicht nur Youngs Partnerin. Sondern auch aktiv an seiner Arbeit beteiligt, indem sie an seinen Bühnenhintergründen und Albumcovern arbeitet und seine Musik dokumentiert. In den rund zehn Jahren, seit sie ein Paar sind, hat Hannah einen Film über die Entstehung seines Albums Barn mit Crazy Horse gedreht. Alle seine Tourneen für seine Archive gefilmt (einschließlich jeder Show der letztjährigen Tour mit den Horse). Und sogar einen, wie sie es nennt, „verbesserten imaginären Goofball-Heimfilm“ (den surrealen Western Paradox aus dem Jahr 2018 mit Young, Promise of the Real und Willie Nelson in den Hauptrollen) gedreht.

Ihr neuer Film, der am 17. April in die Kinos kommt und danach möglicherweise in größerem Umfang vertrieben wird, bietet eine andere Perspektive auf Young und sein Leben. Coastal wurde während seiner Soloshows 2023 an der Westküste im Bus, hinter der Bühne und auf der Bühne gedreht. Und bietet einen ziemlich intimen Einblick in Youngs Leben auf Tour während seiner ersten Tournee seit vier Jahren. Hannah filmte die Busszenen mit ihrem iPhone. Und hielt ihn kurz vor und nach den Shows fest, wie er mit seinem Sohn Ben (der mit schwerer Zerebralparese geboren wurde) und seiner kleinen Crew interagierte. „Es ist nicht einmal ein neues iPhone“, sagt sie. „Es ist nicht das neueste Modell. Aber ich wollte keine große Kamera oder so etwas. Weil ich nicht wollte, dass Neil sich irgendwie verunsichert fühlt. Ich wollte, dass er es vergisst.“

Hommage an Sunset Boulevard

Hannah sagt, dass sie die diesjährige Ausgabe der Young-Shows mit den Chrome Hearts filmen wird. Aber derzeit nicht vorhat, daraus eine Dokumentation zu machen. Stattdessen ist sie auf der Suche nach einem Drehbuch für ihren ersten Spielfilm, den sie als „eine Hommage an Sunset Boulevard, aber eher eine schwarze Komödie als ein Film noir“ bezeichnet. Sie hofft auch, selbst Regie führen zu können. „Weil das [Trump 2.0] so überwältigend ist, ist es eigentlich ganz wichtig, sich auf die Dinge zu konzentrieren, die wir lieben. Denn das ist es, was uns Kraft gibt“, sagt Hannah. „Es ist wichtig, sich nicht einfach in der Depression und der Angst und all dem zu verlieren. Es ist wirklich wichtig, sich auf die Dinge zu konzentrieren, die einem Freude bereiten.“

Sie haben die meisten von Neils letzten Tourneen gefilmt. Was hat Sie dazu bewogen, dieses spezielle Filmmaterial aus dem Jahr 2023 in eine Dokumentation umzuwandeln?

Normalerweise filme ich die Tourneen, damit Neil Archivmaterial hat. Ich mache daraus nicht unbedingt Dokumentarfilme. Ich filme normalerweise alles, Tourneen und Aufnahmesessions. So ist auch die Dokumentation von „The Barn“ entstanden. Weil ich sie gefilmt habe. Vieles davon wurde auf meinem iPad aufgenommen. Aber sie meinten: „Man darf dich nicht sehen!“ Crazy Horse ist sehr, sehr privat, wenn sie Musik machen. Sie wollen überhaupt nicht befangen sein.

Wie sind Sie damit umgegangen?

Ausblenden? [Lacht.] Neil sagt, dass ich manchmal einfach zu einem Kameraklotz werde. Ich verkrieche mich in mein Sweatshirt. Und verwandle mich mit meinem iPad in einen kleinen Klumpen.

Diese [Tour 2023] war eine Solotour. Ich habe schon lange darüber nachgedacht, dass ich gerne bestimmte Aspekte davon zeigen würde, wie es für ihn ist. Sogar Freunde von mir werden sagen: „Oh, kann ich zur Party nach der Show kommen?“ Ich sage dann: „Party? Wir steigen in den Bus und fahren in die nächste Stadt.“ Wenn die Leute denken, dass es eine wilde Party ist, wollte ich zeigen, wie menschlich es wirklich ist. Zumindest für uns. Ich wollte zeigen, dass es sehr einsam ist und in gewisser Weise fast eine normale Existenz.

Ich war selbst ziemlich erstaunt darüber, dass er nach einer Show fast nicht mehr sprechen kann. Er ist ausgelaugt. Er muss einfach nur dasitzen und eine Weile aus dem Fenster starren, um wieder in seinen Körper zurückzufinden. Ich glaube, am Ende habe ich auf wundersame Weise das bekommen, was ich mir erhofft hatte. Nämlich eine Mischung aus der Einsamkeit einer Solo-Tour, bei der man nach der Show einen kleinen Moment der Nachdenklichkeit, vielleicht sogar Melancholie verspürt. Oder einfach nur ein Gefühl der Erschöpfung. Ich wollte die Leute irgendwie von ihrer Vorstellung davon abbringen, was eine Rock’n’Roll-Tournee ist.

Am ehesten kommen wir Backstage-Gästen mit Aufnahmen von Joni Mitchell und Lukas Nelson bei einer Show nahe.

Das war die erste Show in L.A. Joni. Meine Mutter und Lukas waren da. Das war das einzige Mal, dass wir Leute hinter der Bühne hatten. Meine Mutter und Joni sind beide über achtzig. Es war so lustig, denn als meine Mutter sagte: „Ich habe am Ende gesungen“, meinte Joni: „Ich habe lauter gesungen! Ich war am lautesten!“

Wie war es, nach vier Jahren wieder mit ihm auf Tour zu gehen?

Er war wirklich nervös. Darüber spricht er auch im Film. Er sagte: „Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Wir werden sehen.“ Aber er macht offensichtlich schon seit so vielen Jahrzehnten Musik, dass es zu diesem Zeitpunkt schon in seiner DNA steckt. Obwohl er also nervös war, war es für ihn ganz natürlich, auf die Bühne zu gehen und zu spielen. Es fällt ihm schwer, nicht auf irgendeine Weise Musik zu machen. Ich glaube nicht, dass es jemals Bedenken gab, dass er nie wieder auf Tournee gehen würde. Ich glaube nicht, dass das möglich ist. Er ist so sehr mit Musik beschäftigt, dass ich einfach nicht glaube, dass es einen Punkt gibt, an dem er sagen wird: „Das war’s für mich.“

Viele seiner Kollegen gehen jetzt auf Abschiedstournee.

Er ist nicht so jemand. Die Veranstaltungsorte mögen sich ändern. Ich weiß nicht, wie sich die Dinge entwickeln werden. Aber er wird nie aufhören, Musik zu machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jemals so etwas tun würde.

Als Sie sagten, dass Sie „auf wundersame Weise“ das bekommen haben, was Sie für diesen Film brauchten, was meinten Sie damit?

Wir haben die Kameras [bei den Konzerten] vor den Instrumenten platziert, von denen wir dachten, dass er sie spielen würde. Und an manchen Abenden hat er sie nie benutzt. [Lacht.] Neil hat nie eine Setlist. Er spielt einfach, was er im Moment fühlt. Nun, das lässt sich nicht einplanen. Also haben wir an manchen Abenden die Kameras auf eines der drei Klaviere auf der Bühne oder auf eine bestimmte Gitarre und vielleicht die Orgel gerichtet. Und er hat keines davon gespielt! Es gab also großartige Versionen bestimmter Songs, die ich gerne verwendet hätte. Aber wir haben sie nicht einmal aufgenommen. Weil er sich den ganzen Abend nicht einmal diesen Instrumenten gewidmet hat. Manchmal hatten wir buchstäblich nichts für eine ganze Nacht. Weil er sich dafür entschieden hat, andere Songs zu spielen.

Durften Sie deswegen wütend auf ihn werden?

Nun, das ist seine Stärke, wissen Sie. So ist er nun mal. Ich werde nicht anfangen zu sagen: „Du musst … spielen!“, [lacht] das wäre schrecklich, oder? Er hört nur auf seine Muse. Dafür ist er in gewisser Weise bekannt. Denn für ihn muss es authentisch sein. Sonst macht er es nicht. Also werde ich mich da nicht einmischen.

Ich war fest entschlossen, „I’m the Ocean“ am Anfang und „When I Hold You in My Arms“ am Ende zu haben. Das sind für mich wirklich das Herzstück. „I’m the Ocean“, obwohl es schon vor langer Zeit für das Album mit Pearl Jam geschrieben wurde, passt zu all dem Scheiß, mit dem wir heute konfrontiert sind. Und zu all diesen Krisen. Und auch in der Art und Weise, wie wir positiv bleiben und uns daran erinnern müssen, dass wir uns nicht ständig auf all die Negativität konzentrieren müssen.

Mit „When I Hold You in My Arms“ ist es wieder einmal einer dieser Songs, der mit dem, was heute in der Welt vor sich geht, in Einklang steht: „Neue Gebäude entstehen/Alte Gebäude werden abgerissen.“ Und wie wichtig es ist, sich auf jemanden zu stützen, den man liebt oder der einem wichtig ist, um diese Zuflucht zu haben. Dass er in diesem Lied sowohl E-Gitarre als auch Klavier spielt, habe ich noch nie gesehen. Und ich bin schon eine Weile dabei. [Lacht.]

Da Sie sowohl der Filmemacher als auch der Ehepartner sind, was sind die Herausforderungen bei der Erstellung eines solchen Films in Bezug auf das, was Sie einbeziehen und was nicht? Sie haben sogar ein paar Szenen eingebaut, in denen Neil Sie hinter Ihrem iPhone anspricht und sagt, dass er Sie vermisst hat.

Das war ein bisschen schwierig. Weil ich wirklich einen Cinéma-vérité-Film machen wollte. Das ist mein Lieblingsdokumentarstil. Und als ich im Schneideraum saß, habe ich wirklich gegen diese Art von Momenten gekämpft. Weil ich nicht wollte, dass man mich oder die Kamera wahrnimmt. Damit es echtes Cinéma-vérité ist. Man soll eine Fliege an der Wand sein.

Aber all diese Momente, in denen er in die Kamera schaut, selbst wenn er mit Ben spricht, finde ich wirklich bewegend. Obwohl ich mich monatelang während des Schnitts dagegen gewehrt habe, habe ich mich schließlich doch dafür entschieden, sie einzubauen. Weil es einen Aspekt gab, den man sonst nie zu sehen bekommen würde. Wenn Neil in die Kamera schaut, strahlt er eine so schöne Offenheit, Verletzlichkeit und Charme aus. Man sieht wirklich viel mehr in seiner Seele.

An einer Stelle sehen wir, wie Neil mit Jerry, seinem Busfahrer, darüber spricht, dass die Fans die Hits hören wollen, weil das oft die einzigen Songs sind, die sie kennen. Das ist ein ungewöhnlicher Kommentar in einem Film wie diesem.

Aber es ist ziemlich wahr. Die Leute gehen zu einer Show und wollen das Lied hören, das sie kennen. Ihr Lieblingslied, das auf ihrer Hochzeit gespielt wurde. Oder was auch immer. Ich denke, das gilt für jeden. Aber Neil hat sich bei dieser Tournee speziell dafür entschieden, Songs zu spielen, die er noch nie zuvor gespielt hat, „versteckt hinter Hits“, wie er es nennt. Es war, als würden die Leute sie zum ersten Mal hören. Und in vielen Fällen haben sie wirklich zugehört. Ich meine, man konnte in all diesen Theatern eine Stecknadel fallen hören.

Hat Neil irgendeine Art von Einfluss auf den fertigen Film?

Er hat nichts zu sagen. Eine weitere Besonderheit von ihm ist, dass er sich an Dinge gewöhnt, die er sieht. Wenn ich ihm also den Film in einer früheren Version gezeigt hätte und dann etwas geändert hätte, würde er fragen: „Was ist mit diesem Teil passiert?“ Deshalb habe ich ihm den Film erst gezeigt, als ich wirklich fertig war. Weil ich nicht wollte, dass er sich an etwas gewöhnt und ich es dann ändere.

Aber es hat ihm wirklich gefallen. Ich war ein bisschen nervös. Weil ich glaube, dass wir ihn noch nie mit Ben gefilmt haben. Ich sagte zu Neil: „Ist das für dich in Ordnung?“ Aber es hat ihm absolut gefallen.

Manchmal filme ich viele Dinge für ihn, wie zum Beispiel Nachrichten an Leute, wenn jemand für etwas gefeiert wird und sie möchten, dass er eine Videobotschaft filmt. Ich habe eine für Paul McCartney gemacht, da er irgendeine Art von Auszeichnung erhalten hat. Oder vielleicht hatte er Geburtstag. Wir haben eine Aufnahme gemacht. Aber die Vögel in unserem Garten waren sehr laut. Und ich sagte: „Könntest du das noch einmal machen?“ Und Neil sagte: „Nein!“ Er macht keine zweite Aufnahme.

Der Film ist schwarz-weiß. Aber ganz am Ende, wenn wir die nächste Autobahn vor dem Bus sehen, wird er farbig.

Mein absoluter Lieblingsfilm ist „Der Zauberer von Oz“. Ich muss in jedem meiner Filme etwas daraus einbauen, etwas Magisches.

Was haben Sie Ihrer Meinung nach am Ende über ihn eingefangen, das in anderen Dokumentarfilmen nicht vorkommt, auch nicht in denen, die er selbst gedreht hat?

Die Leute halten ihn im Allgemeinen für einen undurchschaubaren Typen. Es ist schon komisch, wie viele Leute sich von ihm einschüchtern lassen. Sie sagen: „Unheimlich!“ Bevor ich ihn kannte, dachte ich: „Oh Gott, er ist so furchteinflößend.“ Deshalb wollte ich die Leute von dieser Vorstellung abbringen. Und diese Momente der Intimität zeigen wirklich etwas, das ich, glaube ich, noch nie zuvor in Dokumentarfilmen gesehen habe.

Bei den Oscars im letzten Monat haben Sie den Schnittpreis überreicht und der Ukraine einen Gruß gewidmet: „Slava Ukraine!“ War das spontan?

Ich hatte es geplant. Wollte es aber niemandem verraten. Ich wusste bis zu diesem Abend nicht, dass es eine 10-sekündige Verzögerung gab, damit die Leute unterbrochen werden konnten. Also habe ich versucht, es dort einzubauen, damit sie mich nicht unterbrechen. Ich habe es niemandem erzählt. Nicht einmal Neil. Ich wollte nicht, dass mir jemand versucht, es auszureden. Ich habe nur versucht, meine Absichten bis zur letzten Sekunde zu verschleiern. Ich weiß nicht, warum sie mich nicht angepiept haben. Aber ich bin froh, dass sie es nicht getan haben. Ich denke, es lag vielleicht daran, dass die Leute gejubelt haben und die [Zuschauer] dann gedacht hätten: „Warum jubeln sie?“

Hinterher haben sich viele gefragt, warum nicht mehr Moderatoren an diesem Abend ähnliche Dinge gesagt haben.

Ich stimme dem zu 100 Prozent zu. Es war seltsam, vor allem, weil es nur ein paar Tage nach diesem schrecklichen Treffen im Oval Office war. Man sollte meinen, dass mehr Menschen den Ukrainern ein wenig Liebe entgegenbringen wollten. Ich war vor vielen Jahren, im Jahr 2014, zu einem Filmfestival in der Ukraine. Und habe bei meiner Abreise geweint, weil ich mich in diese Menschen verliebt hatte. Sie haben einen großartigen Sinn für Humor. Sie sind voller Herz und Seele. Selbst damals hatten die Menschen in der Ukraine mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Und in einigen Gebäuden waren noch Einschusslöcher zu sehen. Es war kein supercooles, wohlhabendes Land. Aber die Menschen waren glücklich und voller Liebe. Ich habe wirklich eine schöne, tiefe Verbindung zu den Menschen in diesem Land. Und ich bin einfach entsetzt über die Entscheidungen, die jetzt in unserem Namen getroffen werden.

Neil hatte eine kostenlose Show in der Ukraine angekündigt, diese dann aber abgesagt .

Ja, alle wollten hin, die ganze Band. Aber [die Behörden] sagten einfach, dass sie das aufgrund der Gefahr nicht zulassen könnten. Sowohl für das Publikum als auch für uns und die Bandmitglieder. Wenn sich viele Menschen an einem Ort versammeln, wird dieser einfach zum offensichtlichen Ziel. Wir waren beide wirklich enttäuscht. Aber wir werden definitiv versuchen, irgendwann hinzufahren.

Als Sie bei der Oscar-Verleihung und einmal mehr in einer solchen Hollywood-Szene waren, haben Sie da an Ihr Leben in den Achtzigern und Neunzigern zurückgedacht, als Sie in so vielen Erfolgsfilmen mitgespielt haben?

Nein! [Lacht.] Na ja, irgendwie schon. Man muss zu einer Probe gehen, bei der einem gezeigt wird, wo man stehen soll und so weiter. Ich habe meine Schwester mitgebracht. Und ihr gesagt, dass ich das Drehbuch ändern werde. Nicht den Teil über die Ukraine. Aber ich habe auch den ganzen Teil über die Redakteure umgeschrieben, weil sie mich etwas sagen ließen, was meiner Meinung nach nicht die Arbeit der Redakteure widerspiegelte. Ich habe wirklich großen Respekt vor den Redakteuren und vor dem Prozess und wie wichtig und herausfordernd diese Arbeit ist. Und wie sie wirklich der Ort ist, an dem der Film entsteht.

Aber ich war wirklich sehr, sehr nervös. Meine Schwester war in den Achtzigern und Neunzigern bei mir, als ich diese [Shows] machte. Und wenn ich auch nur vorschlug, ein „und“ oder ein „wenn“ zu ändern, machten sie mir die Hölle heiß! Ich wurde ins Büro des Produzenten gerufen. Und sie schimpften auf mich ein. Das war einschüchternd. Manchmal schlossen sich sogar die anderen Schauspieler, mit denen ich zusammen moderierte, dem Anschimpfen an und sagten: „Also, mir passt das alles absolut. Du musst für mich nichts ändern!“ Vielen Dank für die Unterstützung, Mutter …!

„Ich liebe, liebe es, Filme zu machen. Und ich liebe die Arbeit“

Aber dieses Mal war es wirklich interessant. Denn erstens fiel mir auf, dass hinter der Bühne viele Frauen waren. Das hatte ich noch nie gesehen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es [in den vergangenen Shows] auch nur eine einzige Frau gab. Außerdem waren alle Autoren Frauen. Als ich ihnen also sagte, dass ich eine Zeile ändern wollte, meinten sie: „In Ordnung.“ Als ich ihnen sagte, dass ich das Ganze ändern wollte, meinten sie: „Toll.“ Ich war schockiert. Bis zu einem gewissen Grad scheint ein Großteil dieses patriarchalischen, frauenfeindlichen Produktionsstils dieser Show verschwunden zu sein.

Ich hatte das überhaupt nicht erwartet. Denn ich habe offensichtlich viele schlechte Erinnerungen an Dinge, die ich in meiner Karriere erlebt habe. Ich liebe, liebe es, Filme zu machen. Und ich liebe die Arbeit. Aber die anderen Aspekte können wirklich ein Albtraum sein. Viele der Persönlichkeiten, mit denen man zu tun hat, und sicherlich die Art von frauenfeindlicher Struktur der Branche der alten Schule, vor allem wenn man ein junges Mädchen ist. Man geht darin unter.

Haben Sie sich jemals gefragt, wie Ihr Leben verlaufen wäre, wenn Sie sich entschieden hätten, mitzuspielen und weiterhin Rollen in Filmen wie „Magnolien aus Stahl“ und dergleichen zu übernehmen?

Ich glaube nicht einmal, dass das eine Möglichkeit ist. In gewisser Weise bin ich Neil sehr ähnlich. Ich bin, wer ich bin. Ich werde es nicht vortäuschen können. Das war auch für mich ein Teil des Problems, als ich viel mit der Presse und so zu tun hatte. Wenn ich bei einem Film eine schlechte Erfahrung gemacht habe, konnte ich nicht mit der Presse sprechen. Ich kann nicht wirklich sagen: „Oh, es war so toll!“ Das kann ich nicht. Ich bin nicht gut im Lügen. Ich bin auch nicht gut in Selbstvermarktung. Ich liebe die Idee, in einer Figur zu verschwinden. Aber ich möchte, dass es um die Figur geht. Nicht um mich und mein tägliches Leben. Das war der Grund, warum ich überhaupt Filme machen wollte, um in diesen Fantasiewelten zu verschwinden.

Apropos, haben die Macher von Splash Too Ihnen eine Rolle in der Fortsetzung angeboten?

Ja. Und ich glaube, keiner von uns mochte das Drehbuch wirklich. Aber mir gefiel es ganz besonders nicht. Oft versuchen sie, Fortsetzungen zu machen, nur um noch etwas mehr Geld aus dem Stein zu pressen. Und das passt nicht zur Geschichte.

Sie haben 2017 in The New Yorker über Ihre schrecklichen Erfahrungen mit Harvey Weinstein berichtet und darüber gesprochen, wie er an Ihre Hotelzimmertür hämmerte und später darum bat, Ihre Brüste anzufassen.

Das war nur die Spitze des Eisbergs. Ich habe so etwas in fast jedem Film erlebt. Es war hart, in diesen Zeiten eine junge Frau zu sein. Ich hatte nie einen Agenten oder einen Publizisten oder so etwas. Ich war also wirklich nicht geschützt.

Sie haben seit „Kill Bill“ in Fernseh- und Independent-Filmen mitgewirkt, aber das scheint der letzte große Film gewesen zu sein, in dem wir Sie gesehen haben.

Das war es auch. Es war mein letzter richtiger Film. Ich meine, das ist für mich in Ordnung. Aber danach habe ich auch nie wieder Angebote bekommen. Mir wurde noch ein Film angeboten, in dem ich keine sehr gute Rolle hatte. Aber das war [macht ein Geräusch wie ein Auto, das anhält]. Ich denke, das hatte definitiv etwas mit Harvey zu tun. Denn er sagte so etwas wie: „Oh, sie ist schwierig“, oder was auch immer er sagte.

„Er hat alles abgesagt, das Haar- und Make-up, alles“

Es war eine ziemlich heftige Gegenreaktion. Wir waren auf dem Weg zum Filmfestival in Cannes, und ich hatte mich bereit erklärt, einige Wohltätigkeitsveranstaltungen zu moderieren. Das war direkt nachdem er versucht hatte, in mein Hotel in Rom zu kommen. Er ist mit all den anderen Schauspielern ins Flugzeug gestiegen und hat mich dort zurückgelassen. Ich musste nicht nur meinen eigenen Weg finden, meine eigenen Flüge hin und zurück. Sondern ich musste auch noch nach Cannes fahren. Und sie hatten mein Hotelzimmer storniert und es gab nichts mehr.

Er hat alles abgesagt, das Haar- und Make-up, alles. Ich hatte also nichts. Ich kam an, um all diese Dinge zu erledigen, und schleppte meinen Koffer über das Kopfsteinpflaster, versuchte, von Person zu Person zu gelangen, und schlief jede Nacht auf den Sofas der Leute. Es war wirklich eine verkorkste Situation. Eine schlechte Zeit.

Es war also wahrscheinlich eine Kombination aus beidem und der Tatsache, dass ich 40 wurde: ein „Oh mein Gott, wie kann ich es wagen, 40 zu werden!“-Ding. Wer weiß, aber es ist einfach so, wie es ist. Ich habe mich nie wohl dabei gefühlt, eine bekannte Persönlichkeit zu sein. Ich setze meine kreativen Energien anderswo ein und inszeniere seit Jahren, und das liebe ich. Zumindest mache ich immer noch Filme, aber es muss nicht um mich gehen.