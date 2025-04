Neil Young ist nach jedem Konzert einfach nur ausgelaugt

Wenn sich jemand mit Protesten auskennt, dann ist es Daryl Hannah . Die Schauspielerin und Regisseurin und Partinerin von Neil Young wurde bereits ein halbes Dutzend Mal verhaftet, weil sie für Umweltbelange protestiert hat. Aber selbst sie kann sich nur schwer mit dem fast täglichen Chaos der zweiten Trump-Regierung anfreunden.

„Es gibt zu viele schreckliche Dinge, um überhaupt darüber zu sprechen“, sagt Daryl Hannah aus Kalifornien, wo sie ihrer Familie dabei hilft, den Verlust ihres Hauses durch die Brände in L.A. zu verarbeiten. „Ein Großteil meiner Aufmerksamkeit gilt der Umwelt und der potenziellen Zerstörung, wenn man bedenkt, was wir bereits mit diesen Bränden, Überschwemmungen, Hurrikanen und globalen Verwüstungen erlebt haben.

Und wenn sie erst einmal auf den Minister für Gesundheit und Soziales, Robert F. Kennedy Jr. , zu sprechen kommt, der sich einst mit Hannah gegen die Keystone-XL-Ölpipeline einsetzte (beide wurden verhaftet), ist sie nicht mehr zu bremsen. „Es ist so enttäuschend“, sagt sie. „Weil er so lange ein so guter und einflussreicher Umweltschützer war. Die Tatsache, dass er Teil dieser Regierung sein wird, ist für viele Menschen schockierend.“

Exklusiv: Daryl Hannah über ihre Arbeit mit Neil Young

Mit „Coastal“ hat Daryl Hannah einen Film über Neil Young und seinen Tourneen gedreht. Im ROLLING-STONE-Interview mit David Browne gibt die Filmemacherin und Schauspielerin intime Einblick in das Konzertleben ihres Partners. Und verrät, dass der 79-Jährige auf der Bühne einfach alles gibt.

„Diese Tour 2023 war eine Solotour“, sagt Hannah. „Ich habe schon lange darüber nachgedacht, dass ich gerne bestimmte Aspekte davon zeigen würde, wie es für ihn ist. Sogar Freunde von mir werden sagen: „Oh, kann ich zur Party nach der Show kommen?“ Ich sage dann: „Party? Wir steigen in den Bus und fahren in die nächste Stadt.“ Wenn die Leute denken, dass es eine wilde Party ist, wollte ich zeigen, wie menschlich es wirklich ist. Zumindest für uns. Ich wollte zeigen, dass es sehr einsam ist und in gewisser Weise fast eine normale Existenz.“

„Er kann fast nicht mehr sprechen“

Gerade nach den Auftritten ist Neil Young komplett durch. Was sie überrascht habe. „Ich war selbst ziemlich erstaunt darüber, dass er nach einer Show fast nicht mehr sprechen kann. Er ist ausgelaugt. Er muss einfach nur dasitzen und eine Weile aus dem Fenster starren, um wieder in seinen Körper zurückzufinden.“

Für ihren Film „Coastal“ genau richtig: „Ich glaube, am Ende habe ich auf wundersame Weise das bekommen, was ich mir erhofft hatte. Nämlich eine Mischung aus der Einsamkeit einer Solo-Tour, bei der man nach der Show einen kleinen Moment der Nachdenklichkeit, vielleicht sogar Melancholie verspürt. Oder einfach nur ein Gefühl der Erschöpfung. Ich wollte die Leute irgendwie von ihrer Vorstellung davon abbringen, was eine Rock’n’Roll-Tournee ist.

David Browne fragt: „Wie war es, nach vier Jahren wieder mit ihm auf Tour zu gehen?“

Hannah: „Er war wirklich nervös. Darüber spricht er auch im Film. Er sagte: „Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Wir werden sehen.“ Aber er macht offensichtlich schon seit so vielen Jahrzehnten Musik, dass es zu diesem Zeitpunkt schon in seiner DNA steckt. Obwohl er also nervös war, war es für ihn ganz natürlich, auf die Bühne zu gehen und zu spielen. Es fällt ihm schwer, nicht auf irgendeine Weise Musik zu machen.“

Und deshalb hält Daryl Hannah einen Abschied Neil Youngs vom Konzertleben auch für ausgeschlossen:

„Ich glaube nicht, dass es jemals Bedenken gab, dass er nie wieder auf Tournee gehen würde. Ich glaube nicht, dass das möglich ist. Er ist so sehr mit Musik beschäftigt, dass ich einfach nicht glaube, dass es einen Punkt gibt, an dem er sagen wird: „Das war’s für mich.“ Die Veranstaltungsorte mögen sich ändern. Ich weiß nicht, wie sich die Dinge entwickeln werden. Aber er wird nie aufhören, Musik zu machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jemals so etwas tun würde.