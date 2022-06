Vorfreude auf Deichkind: Krawall und Remmidemmi beim Hurricane und Southside 2022

Kaum ein anderer deutscher Act kann heutzutage mit einer so skurrilen und mitreißenden Bühnenperformance begeistern wie Deichkind. Und es will etwas heißen, dass man das schon seit Jahren von der Hamburger HipHop- und Elektropunk-Formation behaupten kann. Ihren Status als Party-Animals haben sie sicher – auch wenn sie längst bewiesen haben, dass in ihnen mehr als nur „Krawall und Remmidemmi“-Sound steckt. Ihre cleveren Texte sind auch politisch und gesellschaftskritisch, weil es im Leben einfach noch mehr zu sagen gibt als „Deine Eltern sind auf einem Tennisturnier …“.

Für die Zwillingsfestivals Hurricane in Scheeßel und Southside in Neuhausen ob Eck steht fest: Beats und Stroboskop-Gewitter werden 2022 wieder für ein außergewöhnliches Spektakel sorgen, das einem Headlinerslot mehr als gerecht wird.

Schon mal Deichkind und Gott in einem Raum gesehen? Nein? ZUFALL!? Wir glauben nicht. Kein Mensch kann mit Sicherheit sagen, dass diese kreativsten aller Kunstwesen ihren Sound überhaupt auf dem Planeten Erde erschaffen haben. Sky is the limit? Wohl kaum. Der Abstand zu den Smash-Hits dieser Zeit kann maximal in Lichtjahren gemessen werden. Und dazu reicht unser Taschenrechner leider nicht. #sry. Egal welchen Song sie in die Welt knallen, die Punchlines brennen sich in den Sprachgebrauch ein wie Kippen in Kleidung. Leider geil. – Hurricane Festival

Hurricane und Southside Festival 2022: Letzte Tickets sichern

Ihr wollt euch Deichkind am Samstag beim Hurricane oder am Sonntag beim Southside nicht entgehen lassen? Dann checkt schnell die Ticket-Webseiten der Festivals, um euch eines der letzten Tickets für das anstehende Festivalwochenende zu sichern. Bereits am 16. Juni geht es mit einer Warm-up-Party los, bevor sich von Freitag bis Sonntag Bands auf vier Bühnen die Klinke in die Hand geben.