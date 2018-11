„The Walking Dead“: Film-Trilogie mit Andrew Lincoln geplant

Der Fernsehsender AMC macht mit seinem Zombie-Franchise mächtige Quoten. Laut der Geschäftsführung soll das Serienuniversum deshalb am liebsten in die unendliche Länge gestreckt werden.

Während Zuschauer von „The Walking Dead“ die apokalyptische Serie bereits acht Jahre und neun Staffeln lang verfolgen, sind für die Überlebenden des Zombie-Szenarios lediglich knappe zwei Jahre vergangen. Die von AMC bestellte Serie läuft so gut, dass der Fernsehsender noch lange nicht vorhat, das Untoten-Universum enden zu lassen. Das hat nun auch AMC-Geschäftsführer Josh Sapan gegenüber dem „Hollywood Reporter“ bestätigt. Neben dem Spin-Off „Fear The Walking Dead“ ist schon länger ein zweiter Ableger geplant. Das Ziel des Senders sei, das Franchise noch mindestens ein Jahrzehnt lang über die Fernsehbildschirme laufen zu lassen. Man wolle das Universum mit einem „sorgfältigen Plan“…