„Walking Dead“-Star Scott Wilson ist tot

Scott Wilson ist tot. Der US-Amerikaner, 1980 für den Kinofilm „The Ninth Configuration“ für einen Golden Globe nominiert, und ab 2012 in der Rolle des Hershel Greene in der Serie „The Walking Dead“ einem größeren Publikum bekannt geworden, starb im Alter von 76 Jahren. Wilson litt an einer Krebserkrankung. ROLLING STONE kürte seine Darstellung des Tierarztes, der sich der Realität einer Apokalypse zunächst verweigert, zu den zehn besten der Zombie-Serie.

Wir schrieben über Hershel: „Der Tierarzt und Farmer wird zur zentralen Figur der Staffeln zwei und drei, als er zunächst Rick und seiner Gefolgschaft einen Platz auf seinem Hof anbietet. Der Mediziner glaubt, dass Untote geheilt werden können, und verkörpert für den Zuschauer damit den gesunden Skeptiker gegenüber den Befürwortern der Zombiekill-Orgie; nicht zuletzt steht er auch für all die amerikanischen Bauern, die ihre Ländereien grundsätzlich nicht aufgeben wollen, komme was (oder wer) wolle. Als Berater behält Hershel dennoch im neuen Zufluchtsort, dem Gefängnis, den besten Überblick.“

Vielen TV-Zuschauern blieb zuletzt auch Scott Wilsons Rolle im Mystery-Drama „The OA“ (2016) in Erinnerung, als besorgter Vater des „Original Angels“, aber er stand auch für Richard Fleischer („The New Centurions“) und in „The Great Gatsby“ neben Robert Rrdford vor der Kamera. Seine letzten Leinwand-Rollen waren die im Western „Hostiles“ neben Christian Bale und, wieder als Vater, in „Junebug“.

Scott Wilson: Gastauftritt in Staffel neun von „The Walking Dead“

Die neue „Walking Dead“-Showrunnerin Angela Kang gab auf der Comic-Con in New York unlängst bekannt, dass Wilsons Figur des Hershel für einen Gastauftritt in Staffel neun eingeplant war – obwohl der Charakter, so wie der ebenfalls eingeplante Shane (John Bernthal) in der Serie längst verstorben ist (Hershel wird geköpft und verwandelt sich in einen Untoten).

Laut „Hollywood Reporter“ soll Scott Wilson bereits einige Szenen gedreht haben. Ein AMC-Sprecher teilte mit: „Scott will always be remembered as a great actor, and we all feel fortunate to have known him as an even better person. The character he embodied on The Walking Dead, Hershel, lived at the emotional core of the show. Like Scott in our lives, Hershel was a character whose actions continue to inform our characters’ choices to this day. Our hearts go out to his wife, family, friends and to the millions of fans who loved him. Scott will be missed.“

We are deeply saddened to report that Scott Wilson, the incredible actor who played Hershel on #TheWalkingDead, has passed away at the age of 76. Our thoughts are with his family and friends. Rest in paradise, Scott. We love you! pic.twitter.com/guNI7zSqDZ — The Walking Dead (@TheWalkingDead) October 7, 2018