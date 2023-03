Warum hatte Spotify eine offizielle „Hitler Radio“-Playlist?

Foto: Bloomberg via Getty Images, Bloomberg. All rights reserved.

von Kory Grow

Bis letzte Woche konnte jeder Spotify-Nutzer auf eine Wiedergabeliste mit dem Titel „Musikkorps Der Leibstandarte – SS Adolf Hitler Radio“ zugreifen – benannt nach dem persönlichen Leibwächterkorps des Naziführers. Der Streaming-Dienst hat die Titelliste selbst erstellt, und mehrere Mitarbeiter des ROLLING STONE erhielten beim Laden der Liste jeweils einen anderen Mix. Je nach dem Algorithmus von Spotify wählte der Streamingdienst verschiedene – oft harmlose – Nationalhymnen aus der Geschichte aus, aber zwei Wiedergabelisten enthielten Musik von „Das Luftwaffenmusikkorps 3“ (benannt nach der Nazi-Luftwaffe).

Einen Tag nach der Anfrage von ROLLING STONE an Spotify, warum der Dienst eine „SS Adolf Hitler Radio“-Wiedergabeliste anbiete, geschweige denn generiere, und warum er einen RaHoWa-Podcast (kurz für „Racial Holy War“) und mehrere andere Beispiele für Musik, die neofaschistische Ideologien vertritt, beherberge, entfernte der Streamingdienst diese.

Die Regeln der Spotify-Plattform verbieten „Inhalte, die zu Gewalt oder Hass gegen eine Person oder eine Gruppe von Menschen aufgrund von Rasse, Religion, Geschlechtsidentität oder -ausdruck, Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit, Nationalität, sexueller Orientierung, Veteranenstatus, Alter, Behinderung oder anderen Merkmalen, die mit systemischer Diskriminierung oder Marginalisierung verbunden sind, aufrufen“. Doch trotz dieser Richtlinien und früherer Fälle, in denen das Southern Poverty Law Center (SPLC) und die Anti-Defamation League (ADL) das Unternehmen und andere Streaming-Dienste wegen der Zulassung von „Hassmusik“ anprangerten, finden Musiker, die White Power, Antisemitismus und neofaschistische Ideologie unterstützen, weiterhin ein Zuhause auf Mainstream-Plattformen.

Burzum hat 223.000 monatliche Hörer

Einige Gruppen, wie die NSBM (National Socialist Black Metal)-Band Übermensch, haben mehr als 30.000 monatliche Hörer, während Burzum, ein norwegischer NSBM-Vorreiter, der sich kürzlich auf Twitter darüber beklagte, dass er wegen der Empfehlung von „Mein Kampf “für seine Leser angefeindet wurde, 223.000 monatliche Hörer hat.

Eine dreimonatige Untersuchung des ROLLING STONE in den Katalogen von Spotify, Apple Music, Tidal und Amazon Music förderte eine überraschende Anzahl von Anbietern sogenannter Hassmusik zutage. Jeder Dienst hatte Musiker, die NSBM und „Fashwave“ (eine faschistische Form der elektronischen Musik) spielten, während einige auch Nazi-Hardcore-Punk, RAC („Rock Against Communism“, eine Form des rechten Punks, die als Reaktion auf die „Rock Against Racism“-Konzerte in Großbritannien in den Siebziger Jahren erfunden wurde) und buchstäbliche Nazi-Musik aus den Dreißiger und Vierziger Jahren anboten.

Viele der fraglichen Musiker versuchen nicht, ihre politische Einstellung zu verbergen: Der meistgespielte Song auf Spotify des Fashwave-Musikers IronMensch – der bereits in der ADL-Untersuchung hervorgehoben wurde – trägt den Titel „Aryan Fury“; sein zweitbeliebtester Track ist „Reich Machine“. Einige Künstler, die gegen die Nutzungsbedingungen von Spotify verstoßen, wurden in der Vergangenheit sogar von dem Streaming-Dienst angezeigt. Selbst nach einer ADL-Untersuchung im vergangenen September ist Musik von IronMensch, den Fashwave-Musikern Elessar und OBNX sowie der NSBM-Gruppe Übermensch weiterhin auf Spotify verfügbar.

„Musik wird seit langem als eine Form der Radikalisierung genutzt“, sagt Calum Farley, ein investigativer Forscher für das ADL Center on Extremism, dem ROLLING STONE. „Eine Plattform wie Spotify, die eine so große Reichweite hat, macht es für Einzelpersonen sehr einfach, die Art von Musik zu finden und in diese Räume gezogen zu werden.“

Manchmal ist dieses Geld direkt in die Hände von terroristischen Organisationen und Netzwerken geflossen

„Unzählige Taten vorurteilsmotivierter Gewalt – von Hassverbrechen bis hin zu Terrorkampagnen – wurden im Zusammenhang mit der Hassmusikszene in Dutzenden von Ländern begangen und inszeniert“, sagt Aaron Flanagan, stellvertretender Direktor für Prävention und Partnerschaften beim SPLC Intelligence Project, gegenüber ROLLING STONE. „Solche Gewalttaten haben sich besonders dort konzentriert, wo sich Hassmusik mit der rassistischen Skinhead-Szene überschneidet.

„Hassmusik war auch ein Weg für Millionen von Dollars, die in die globale weiß-supremistische Bewegung und damit verbundene Bewegungen und Musikszenen flossen“, fährt er fort. „Manchmal ist dieses Geld direkt in die Hände von terroristischen Organisationen und Netzwerken geflossen. Für diejenigen, die Hassmusik produzieren und schreiben, ist es unmöglich, die Art von einfacher, leichter und relativ kostenloser Sichtbarkeit ohne Online-Streaming-Dienste zu erreichen. Es ist zwingend erforderlich, dass diese Plattformen ihre Geschäftsbedingungen durchsetzen und solche Hasspropaganda entfernen: Dies kann buchstäblich dazu beitragen, die Flut von hasserfülltem, terroristischem Material einzudämmen.“

Die Untersuchung von ROLLING STONE bei den Streaming-Diensten ergab unter anderem Alben und Titel von Gruppen, die online als Fashwave (Elessar, OBNX, Xurious), nationalsozialistischer Hardcore (Still Burnin‘ Youth, von Spotify und Apple Music entfernt, nachdem ROLLING STONE sie identifiziert hatte) und NSBM (Infernum) identifiziert wurden. Auf Apple Music ergab die Suche nach „fashwave“ acht nutzergenerierte Wiedergabelisten und „NSBM“ sechs; die Suchbegriffe „fashwave“ lieferten 38 nutzergenerierte Wiedergabelisten auf Spotify, und „NSBM“ war in den Titeln von 20 zu finden. Tidal hatte die geringste Anzahl von neofaschistischen Gruppen, die gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen könnten.

Jeder der Streaming-Dienste hat ähnliche Bestimmungen zum Verbot von Hassreden wie Spotify. (Siehe die Nutzungsbedingungen von Apple Music, Tidal und Amazon Music.) Wie können diese Musiker also die angeblichen Regeln umgehen? Die vollständige Antwort bleibt verschwommen.

„Allein im letzten Jahr hat Spotify gegen Zehntausende von Podcast-Episoden, Playlists und Hunderte von Tracks vorgegangen, weil sie gegen unsere Plattformregeln verstoßen haben, die Inhalte verbieten, die zu Gewalt oder Hass gegen eine Person oder eine Gruppe von Menschen aufrufen“, so ein Spotify-Sprecher gegenüber Rolling Stone. „Spotify hat erhebliche Investitionen in menschliche und algorithmische Erkennungsmaßnahmen getätigt – und wird dies auch weiterhin tun -, um sicherzustellen, dass unsere Plattform ein sicheres Erlebnis für alle bietet, und wir verpflichten uns weiterhin, diese Plattformregeln rigoros durchzusetzen. In diesem Fall hat Spotify die fraglichen Inhalte überprüft und diejenigen entfernt, die gegen unsere Richtlinien verstoßen haben.“

Vertreter von Tidal und Apple Music antworteten auf die Anfragen von ROLLING STONE, welche Musik gegen ihre Nutzungsbedingungen verstößt, gaben jedoch keine Erklärungen ab und stellten niemanden für ein Interview zur Verfügung. Amazon Music antwortete nicht auf die Anfragen nach einem Kommentar. (Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hat Apple Music einen Teil der Musik, die ROLLING STONE identifiziert hat, entfernt, während sie auf Tidal und Amazon Music weiterhin verfügbar ist).

„Es müssen Maßnahmen ergriffen werden, um schädliche Inhalte proaktiv zu identifizieren, sobald sie auf ihren Plattformen auftauchen, zusätzlich zur reaktiven Reaktion auf Takedown-Anfragen von Nutzern und Experten“, sagt Megan Squire, stellvertretende Direktorin für Datenanalyse und Open-Source-Intelligenz beim Intelligence Project der SPLC. „Da sich die Hassmusikszene seit den frühen 1980er Jahren entwickelt hat, sind einige Bands und Labels geschickt darin geworden, Gesetze gegen Hassreden und ethnische Diskriminierung zu umgehen, die in Ländern wie England, Kanada, Deutschland und anderswo erlassen wurden. Bands, die bereit sind, ihre Überzeugungen durch abgeschwächte Texte zu verschleiern, bleiben dennoch mit gewalttätigen und hasserfüllten Bewegungen und Ideologien verbunden.“

Obwohl Rassismus in der populären Musik seit Jahrzehnten allgegenwärtig ist – eine der ersten bekannten Aufnahmen eines Afroamerikaners trägt eine Verunglimpfung im Titel – entstand die Idee der „Hassmusik“ in den Sechziger Jahren mit rassistischen Country-Songs, die „Johnny Rebel“ zugeschrieben werden, dessen Aufnahmen immer noch auf CDs über Neonazi-Websites erhältlich sind. Die Rock Against Communism-Bewegung, die in ganz Großbritannien White-Power-Konzerte veranstaltete, wurde in den späten Siebzigern aktiv und zog Skinhead-Fans zu Bands wie Skrewdriver und Skullhead. In einem Skrewdriver-Song, „When the Boat Comes in (N–r N–r)“, heißt es: „Wir werden nicht zusehen, wie unser Land kampflos genommen wird/N–r n–r out out!“ (Der Song ist immer noch auf Spotify indiziert, aber nicht abspielbar.)

Die jüngste Ausprägung der Hassmusik in den letzten Jahren ist der „Fashwave“ – und es gibt auch einen „Trumpwave“

In den Neunziger Jahren fand die Rhetorik der weißen Macht Eingang in die Arbeit einiger extremer Heavy-Metal-Musiker, insbesondere in Norwegen, wo einer der populärsten, Varg Vikernes von Burzum, den Nationalsozialismus verherrlichte, während er wegen Mordes im Gefängnis saß. Die jüngste Ausprägung der Hassmusik in den letzten Jahren ist der „Fashwave“ (es gibt auch einen „Trumpwave“). Die Botschaften dieser Musiker sind weit weniger offenkundig als die ihrer Vorgänger und werden oft unter EDM-Beats versteckt. Obwohl sie hauptsächlich in Internetforen diskutiert werden, haben Fashwave-Musiker eine einfache Heimat in Streaming-Diensten gefunden.

„Streaming-Dienste scheitern nach wie vor an den Inhalten derjenigen, die sich bemühen, ihre Texte oder Albumcover abzuschwächen oder zu verschlüsseln, und an denen, die ihre Texte nicht auf Englisch vortragen oder abdrucken, wenn sie sie überhaupt teilen“, so Flanagan von der SPLC.

„Fashwave war ein gutes Beispiel dafür, wie neofaschistische Musik wächst, indem diese Anbieter ein Genre oder eine Art von Musik nehmen, die [bereits] populär ist, und dann versuchen, sie für ihre Bewegung zu vereinnahmen“, sagt Farley von der ADL. „Fashwave begann mit Vaporwave und anderen Formen von elektronischer Ambient-Musik, die dann in extremistische Bereiche übernommen wurden.

Die SPLC bietet auch mehrere Ressourcen zur Identifizierung von Hassbotschaften in der Kunst an und plant, ihr Angebot zu erweitern. „Zusätzlich zu unserer regelmäßigen Überwachung mit digitalen und analogen Methoden testet die SPLC derzeit eine Reihe von Methoden zur proaktiven Entfernung von Inhalten“, so Squire von der SPLC. „Eines dieser Produkte ist ein Tool, das uns hilft, aktiv nach hasserfüllten Audio- und Videoinhalten auf Websites und Social-Media-Plattformen zu suchen, und das es uns ermöglicht, die Entfernung von Inhalten durch die Host-Site zu verlangen.“

„Es sollte jedoch nicht allein Aufgabe von Überwachungsorganisationen sein, Inhalte zu überwachen und ihre Entfernung zu verlangen, nachdem sie bereits Schaden angerichtet haben“, fährt sie fort. „Diese Software ist nur eines von vielen ähnlichen Produkten und ist weithin verfügbar.

Letztendlich hoffen sowohl die ADL als auch die SPLC-Vertreter, dass die Streaming-Dienste ihre Inhaltsrichtlinien einhalten und hasserfüllte Inhalte besser erkennen. „Das Problem ist, dass private Unternehmen Hass und extremistische Inhalte zulassen, die einen unbestreitbaren Einfluss auf das tägliche Leben der Menschen haben“, sagt Squire. „Wenn Unternehmen eine Plattform für schädliche Inhalte zur Verfügung stellen und davon profitieren, tragen sie die Verantwortung für die Förderung von durch Hass geschürter Gewalt.“

Aus dem Amerikanischen übersetzt von der Website des ROLLING STONE.