Warum Musiker plötzlich ihre Songtexte in Büchern abdrucken lassen

Die „Pop Kids“ zelebrieren ihre aufwendige Bühnen-Show. Den Gig aus dem Royal Opera House in London gibt es auf DVD, Blu-ray und (in voller Länge) auf CD.

Die Pet Shop Boys erinnern an ihre „Inner Sanctum“-Inszenierungen und bringen am 12. April 2019 eine Dokumentation der Live-Ereignisse auf DVD, Blu-ray und CD heraus. Der Auftritt wurde vergangenen Sommer im Londoner Royal Opera House während ihrer Tour gedreht. Die spektakuläre Live-Show des Duos wurde 2016 erstmals bei vier Gigs im Royal Opera House präsentiert und Ende Juli 2018 im Rahmen ihrer „Super"-Tour für weitere vier Abende erneut gespielt. „Inner Sanctum“ wurde vom langjährigen PSB-Designer Es Devlin und der Choreografin und Regisseurin Lynne Page in Szene gesetzt und von David Barnard für die spätere Veröffentlichung am 27. und 28. Juli…