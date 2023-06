Watt en Schlick 2023: Erste Programm-Welle veröffentlicht

Foto: Ulf Duda. All rights reserved.

Das „Watt en Schlick“-Festival feiert vom 28. bis zum 30. Juli 2023 seinen zehnten Geburtstag. Die Veranstalter haben nun die erste Welle an Künstler:innen bekannt gegeben. Unter anderem kommen Róisín Murphy, Maxïmo Park und Audio88 & Yassin nach Dangast an die Nordsee. Auch Sleaford Mods, Peaches und Ezra Collective sind am Start. Außerdem sind mit Moop Mama und Flo Mega alte Bekannte des „Watt en Schlick“ angekündigt, die dort bereits 2014 auf der Bühne standen.

Neben zahlreicher musikalischer Acts, sind auch Künstler:innen anderer Sparten angekündigt, zum Beispiel das humoristische Magier-Duo „Siegfried & Joy“.

Vorläufiges Programm

FREITAG, 28.07.

Anaïs

Bilk

Blumengarten

Bonaparte & Sophie Hunger

Dekker

Donkey Kid

Ezra Collective

Flo Mega & The Ruffcats

Flowin Immo

Kytes

Moop Mama

Orbit

Pip Blom

SAMSTAG, 29.07.

Alli Neumann

Berq

Bulgarian Cartrader

Charlotte Adigéry und Bolis Pupul

Dominik Eulberg

Dominik Hartz

Dry Cleaning

FM Belfast

Gorilla Club

Knarf Rellöm Arkestra

Lùisa

Nugat

Paul Gerlinger

Paula Carolina

Peaches

Róisín Murphy

Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys

Siegfried & Joy

Sleaford Mods

The Goa Express

Tigermilch

Verifiziert

SONNTAG, 30.07.

Albrecht Schrader

Audio88 & Yassin

Ditz

eee gee

Flowin Immo Allstars

Ghost Woman

Jazzanova (live)

Maxïmo Park

Moop Mama x Älice

Siegfried & Joy

Son Mieux

Σtella

Temmis

Der genaue Zeitplan für das Festival steht zwar noch nicht fest, eine vorläufige Version kann aber auf der Website des Festivals eingesehen werden.

Die Tickets des für das Festival sind bereits ausverkauft, genauso wie die Tagestickets für den Samstag. „7 Minuten nach Online-Veröffentlichung“, heißt es in einer Pressemitteilung.