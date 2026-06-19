Till Lindemann beim Till Fest treffen – so geht’s

Zwei komplett unterschiedliche Shows verspricht Till Lindemann für die beiden Till-Fest-Konzerte am 03. und 04. Juli vor dem Völkerschlachtdenkmal in Leipzig.

Der Rammstein-Sänger präsentiert bei seinem ersten eigenen Open-Air-Festival einen Großteil seines umfassenden Solowerks und spielt so sicher auch Nummern, die er sonst live eher auslässt.

Während zuletzt eine Karte veröffentlicht wurde, damit sich Fans auf dem weiten Gelände zurechtfinden, lancierte Lindemann auf seiner Website ein Meet&Greet für das Festival. Mit anderen Worten: Besitzer von Konzertkarten (die mindestens 18 Jahre alt sind, sonst dürfen sie gar nicht erst an den Ordnern vorbei) können der Rammstein-Frontmann treffen.

Wie die Bedingungen für die Begegnung sind, ist unklar. Auf Lindemanns Instagram-Kanal ist zu lesen: „Registriere dich jetzt auf till-lindemann.com und sichere dir die Chance auf ein Meet & Greet beim TILL FEST 2026! Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Ticketinhaber; es gelten die Teilnahmebedingungen.“

Tickets noch verfügbar

Auf der Website des Sängers muss man lediglich seine E-Mail eintragen und das Konzert auswählen, das man besucht. Wer spontan entscheidet, seine Chance zu nutzen, kann das tun. Es gibt noch Tickets für das Till Fest.

Der exklusive Front-of-Stage-Bereich („Golden Circle“) ist zwar für beide Festivaltage bereits vollständig ausverkauft. Reguläre Stehplatztickets für die hinteren Areale („Standing Areas“) sind aktuell aber noch im Vorverkauf erhältlich. Laut der offiziell veröffentlichten Gelände-Sitemap von Till Lindemann wird es neben der Hauptbühne auch eine kleinere Zusatzbühne („Golden Stage“) mitten im Zuschauerbereich geben.

Das Völkerschlachtdenkmal im Südosten von Leipzig ist mit 91 Metern Höhe das größte Denkmal Europas und eines der bekanntesten Wahrzeichen der Stadt. 10.000 bis 15.000 Zuschauer werden erwartet.

Ministry als Support

Lindemann ist auch ein weiterer Coup gelungen: Ministry werden ebenfalls an beiden Tagen in Leipzig auftreten. Die Band um Sänger Al Jourgensen wird mit jeweils unterschiedlichen Sets spielen und dabei auch ihr aktuelles, inzwischen bereits sechzehntes Album „Hopiumforthemasses“ live aufführen.

Wer Ministry in diesem Jahr überhaupt live erleben will, hat nur dort die Chance dazu, denn die mehrfach mit dem Grammy ausgezeichnete Gruppe hat keine anderen Gis in Europa geplant.