Róisín Murphy mit neuer Single „The Universe“ und neuer Platte im September

Die Irin hat über ihre anstehende Zusammenarbeit mit dem Hamburger Koze Folgendes zu sagen: „Wir arbeiteten aus der Ferne, in verschiedenen Ländern, und schickten uns mehrere Jahre lang Tracks und Ideen hin und her. Ich gehe immer mit Offenheit und Lernbereitschaft an eine neue Zusammenarbeit heran, und nie war das so wichtig wie bei dieser.“ Durch die räumliche Entfernung, die zwischen den beiden Künstler:innen lag, habe Murphy mit einer besondern Intimität an die Platte herangehen können. „Ich erzählte diesem Album meine Geheimnisse“, sagt sie. Auch DJ Koze habe durch die Unabhängigkeit profitiert. „Er tauchte tief in sich selbst ein, und ich glaube, das ist der Grund, warum die Musik so pulsierend und lebendig ist“, ergänzt Murphy.

Die Single „The Universe“ folgt auf die bereits im März erschienene Auskopplung „CooCool“. Die aktuelle Platte der 49-Jährigen „Róisín Machine“ wurde 2021 veröffentlicht.

Róisín Murphy hat im Zuge der Album-Ankündigung auch einige Konzerte geplant: Am 27. September wird sie in New York City eine Headline-Show spielen, am 29. September in Los Angeles. Außerdem ist sie Teil des Line-Ups des Portola-Festivals in San Francisco. Am 8. Juni tritt die ehemalige Moloko-Sängerin außerdem auf dem MELT Festival in Gräfenhainichen auf.