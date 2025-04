Video: Jillian Lauren, Frau von Weezer-Bassisten, schießt aus Waffe

Vor zwei Wochen hatten Polizeibeamte die Bestsellerautorin Jillian Lauren, die Frau des Bassisten Scott Shriner von der Band Weezer , vor ihrem Haus in Los Angeles angeschossen und verletzt. Nun veröffentlichte die LAPD am Freitag dramatische Bodycam- und Überwachungsvideos. Die Lauren offenbar zeigen, wie sie in ihrem Hinterhof eine Waffe lädt und abfeuert.

In der Montage aus mehreren Bodycam-Videoaufnahmen ist zu hören, wie mehrere Polizeibeamte wiederholt eine Frau anschreien. Eine Frau, die von der LAPD als Lauren identifiziert wurde. Sie stehen hinter einem Zaun, sodass die Frau auf den auf Brusthöhe aufgenommenen Videos nicht zu sehen ist. Mehr als zehn Mal fordern die Beamten die Frau auf, ihre Waffe fallen zu lassen. Gegen Ende der Auseinandersetzung identifiziert sich ein Beamter als „Polizei“. Während ein anderer ruft, er sei von der California Highway Patrol.

Ein separates Video aus Laurens Überwachungskamera liefert eine andere Perspektive. Es zeigt, wie sie mit einer schwarzen Pistole in der Hand ihr Haus verlässt. Wie sie und um das Grundstück herumgeht, während sie sich umsieht. Das Video scheint zu zeigen, wie sie die Waffe bedient und abfeuert. Aber es wurde aus der Entfernung aufgenommen und ist tonlos. Nach einem leichten Rückstoß geht Lauren relativ ruhig davon. Laut den Aufnahmen der Polizeikameras an den Körpern der Beamten gab die Polizei mehr als ein halbes Dutzend ohrenbetäubende Schüsse ab. Zuvor warnte ein Beamter: „Oh, sie hat sie gespannt“,

Jillian Lauren wird von der LAPD angeschossen:

Die LAPD veröffentlichte das Filmmaterial am Freitagnachmittag auf dem YouTube-Kanal der Behörde. Und schnitt es zu einer fast 22-minütigen Präsentation zusammen, um die bisherigen Erkenntnisse in diesem vielbeachteten Fall, der noch untersucht wird, zu präsentieren. Der Vorfall ereignete sich laut Angaben der LAPD am 8. April gegen 15:55 Uhr. Die Beamten durchkämmten die Gegend um Laurens Haus in einem als Eagle Rock bekannten Viertel. Sie suchten nach mehreren Verdächtigen, die nach einem Verkehrsunfall in der Nähe geflohen waren. Und sich vermutlich in den Gärten versteckt hielten.

Etwa eine Stunde nach der Schießerei verließ Lauren ihr Haus. Sie wurde ohne Zwischenfälle festgenommen, teilte die Polizei mit. Sie wurde mit einer nicht lebensbedrohlichen Schusswunde am Arm in ein Krankenhaus gebracht. Später wurde sie in Abwesenheit wegen versuchten Mordes angeklagt. Sie wurde gegen Kaution freigelassen und muss sich laut Online-Haftregister am 30. April vor Gericht stellen.

„Die Beamten forderten Shriner wiederholt auf, die Handfeuerwaffe fallen zu lassen, doch sie kam der Aufforderung nicht nach“

„Als sie sich im Hinterhof [einer] Wohnung befanden, sahen die Beamten eine Frau in einem angrenzenden Hinterhof, die mit einer Handfeuerwaffe bewaffnet war“, sagt LAPD-Kommandant Alex Chogyoji in dem neuen Video, das am Freitag veröffentlicht wurde. Er bezeichnet Lauren mit ihrem Ehenamen Shriner, obwohl sie beruflich unter dem Namen Lauren bekannt ist.

„Die Beamten forderten Shriner wiederholt auf, die Handfeuerwaffe fallen zu lassen, doch sie kam der Aufforderung nicht nach“, sagt Chogyoji. „Augenblicke später spannte Shriner die Handfeuerwaffe. Richtete sie auf die Beamten. Und schoss, was zu einer Schießerei mit Polizeibeteiligung führte.“

Chogyoji sagt, die Ermittler hätten eine 9-mm-Glock-Handfeuerwaffe und eine leere Patronenhülse aus der Wohnung sichergestellt. Das YouTube-Video enthält auch mehrere Notrufe im Zusammenhang mit dem Vorfall. Einer scheint von jemandem zu stammen, der sich nach den Schüssen mit Lauren in der Wohnung befand. Die Person teilt dem Notrufmitarbeiter mit, dass Lauren von jemandem während einer Fahndung der Polizei angeschossen wurde. Im Hintergrund ist Lauren zu hören,. Sie erklärt, was passiert ist. „Ich hatte meine Waffe. Und er sagte: ‚Leg die Waffe weg. Leg die Waffe weg.‘ Ich sagte: ‚Leg deine verdammte Waffe weg.‘ Und dann hat er mich angeschossen“, sagt Lauren. „Da sind drei Männer auf der anderen Seite dieses Zauns.“

Kein Kommentar von Weezer

Lauren, 51, reagierte nicht auf eine Anfrage nach einem Kommentar zu dem am Freitag veröffentlichten Video. Sie veröffentlichte 2010 ihre erste Autobiografie „Some Girls: My Life in a Harem“ und im Mai 2015 ihre zweite „Everything You Ever Wanted“. Beide Bücher, die unter dem Namen Jillian Lauren erschienen sind, sind Bestseller der „New York Times“.

Weezer traten trotz des Vorfalls wie geplant beim „Coachella Weekend One“ auf. Im Juni spielen sie bei Rock am Ring und Rock im Park.