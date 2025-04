Scott Shriner von Weezer: Klarheit über Coachella

Weezer -Bassist Scott Shriner wird trotz eines Vorfalls Anfang dieser Woche , bei dem seine Frau von der Polizei angeschossen und wegen versuchten Mordes verhaftet wurde, weiterhin mit der Band beim Coachella auftreten. Das teilte eine Quelle aus dem Umfeld der Band Rolling Stone mit.

Laut der Pressemitteilung des Los Angeles Police Department ereignete sich der Vorfall am Dienstagnachmittag, dem 8. April, nachdem die California Highway Patrol um Unterstützung bei der Suche nach drei Verdächtigen wegen Fahrerflucht gebeten hatte, die in ein Wohnviertel von Eagle Rock in Los Angeles geflohen waren. Die Beamten des LAPD näherten sich der Rückseite eines Hauses. Wo einer der Verdächtigen wegrannte. Jillian Lauren Shriner erschien Berichten zufolge mit einer Handfeuerwaffe bewaffnet im Hof eines nahe gelegenen Wohnhauses.

Nachdem die Beamten Shriner aufgefordert hatten, die Waffe fallen zu lassen, weigerte sie sich mehrfach. Und richtete die Waffe auf die Beamten, wie aus der Pressemitteilung hervorgeht. Es kam zu einer Schießerei, bei der Shriner von Schüssen getroffen wurde. Und sich in ihre Wohnung zurückzog.

Kaution von 1 Million Dollar

„Zu diesem Zeitpunkt wurden einige Befehle gegeben. Mehrere Befehle, die Waffe fallen zu lassen. Was leider zu einer Schießerei mit Beteiligung eines Beamten führte“, sagte Detective Meghan Aguilar am Mittwoch auf einer Pressekonferenz.

Shriner und ein Babysitter verließen schließlich die Wohnung und ergaben sich der Polizei. Shriner wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht und wegen einer nicht lebensbedrohlichen Schusswunde behandelt. In ihrer Wohnung wurde eine 9-mm-Handfeuerwaffe sichergestellt.

Jillian Lauren Shriner, Autorin von zwei Bestsellern der New York Times, wurde später wegen versuchten Mordes angeklagt. Die Polizei behauptet, sie habe ihre Waffe auf sie abgefeuert, bevor sie angeschossen wurde. Nach der Anklageerhebung hat man Shriner gegen eine Kaution von 1 Million Dollar freigelassen.

Trotz des Vorfalls muss die Show weitergehen, wie das Sprichwort sagt. Und Weezer – die selbst als Ersatz für FKA Twigs spät in das Coachella-Line-up aufgenommen wurden – setzten ihre Festivalverpflichtung fort. Weder Weezer noch Shriner haben sich öffentlich zu dem Vorfall geäußert.