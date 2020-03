Wegen Corona: Dave Grohl wird zum Geschichtenerzähler

Erst letzte Woche wieder eingestiegen, hat es der R.E.M.-Klassiker nun bereits unter die Top 5 der Billboard-Charts geschafft. Er erzielt damit die beste Platzierung seit 33 Jahren.

Während das Coronavirus die Musikbranche auf der ganzen Welt weitgehend lahmgelegt hat, gibt es immer noch den einen oder anderen Künstler, der ausgerechnet jetzt Glück im Unglück findet. So erfreuen sich in Zeiten der Coronakrise immer mehr längst vergessene Hits, die auf irgendeine Weise mit dem Virus in Verbindung gebracht werden können, erneuter Beliebtheit. Darunter fallen Klassiker wie Gloria Gaynors „I Will Survive“ oder aber auch The Knacks „My Sharona“ (da er sich auf „Corona“ reimt). Ähnlich ergeht es derzeit auch R.E.M., die mit ihrem Song „It’s The End Of The World as We Know It (And I Feel Fine)“ ebenfalls ein…