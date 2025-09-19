Wegen Kimmel: Kamala Harris zerreißt Trump

Benny Andersson im Interview: Alle Infos zu „Piano“, der ABBA-Hologramm-Tour und „Mamma Mia 2“

Die ehemalige Vizepräsidentin Kamala Harris kritisierte die Trump-Regierung wegen ihres „Angriffs auf die Meinungsfreiheit“, nachdem ABC Jimmy Kimmel wegen seiner Kommentare zur Ermordung von Charlie Kirk suspendiert hatte.

Kritik von Politikern und Prominenten

„Was wir hier erleben, ist ein klarer Machtmissbrauch“, schrieb Harris auf X. Ohne Kimmel direkt zu erwähnen. „Diese Regierung attackiert Kritiker und nutzt Angst als Waffe, um jeden zum Schweigen zu bringen, der sich äußert. Medienkonzerne – von Fernsehsendern bis zu Zeitungen – kapitulieren vor diesen Drohungen.“

Sie fügte hinzu: „Wir dürfen angesichts dieses Frontalangriffs auf die Meinungsfreiheit weder schweigen noch gleichgültig bleiben. Wir, das Volk, verdienen Besseres.“

Harris reiht sich damit in eine lange Liste von Politikern und Prominenten ein, die nach der Entscheidung von ABC, Jimmy Kimmel Live! auf unbestimmte Zeit vom Sender zu nehmen, ihre Sorge über die Bedrohung der Meinungsfreiheit äußern.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom erklärte, die Republikanische Partei „glaube nicht an freie Meinungsäußerung“. Er fügte hinzu: „Das sind keine Zufälle. Es ist koordiniert. Und es ist gefährlich. Sie zensieren euch in Echtzeit.“

In einem eigenen Beitrag auf X schrieb Barack Obama: „Nach Jahren, in denen sie sich über Cancel Culture beschwert haben, hat die aktuelle Regierung dies auf eine neue und gefährliche Ebene gehoben, indem sie routinemäßig mit regulatorischen Maßnahmen gegen Medienunternehmen droht, wenn diese Reporter und Kommentatoren nicht zum Schweigen bringen. Oder entlassen, die ihr nicht gefallen.“

Hintergrund: Druck von Regierung und Sendern

Ein ABC-Sprecher bestätigte am Mittwoch, dass Kimmels Show eingestellt werde, kurz nachdem Nexstar – der größte US-Fernsehsender-Betreiber – die Late-Night-Show aus seinem Programm genommen hatte.

In seiner Montags-Show hatte Kimmel rechte Kreise dafür kritisiert, aus Kirks Ermordung „politisches Kapital schlagen“ zu wollen.

„Wir haben am Wochenende einen neuen Tiefpunkt erreicht, als die MAGA-Truppe verzweifelt versucht hat, diesen Typen, der Charlie Kirk ermordet hat, als etwas anderes darzustellen als einen von ihnen. Und alles tut, um daraus politisches Kapital zu schlagen“, sagte Kimmel in seinem Monolog.

Präsident Donald Trumps Vorsitzender der Federal Communications Commission, Brendan Carr, forderte am nächsten Tag öffentlich, dass lizenzierte Sender Kimmels Show nicht mehr ausstrahlen. „Wir können das auf die einfache oder die harte Tour machen“, sagte Carr im Gespräch mit dem konservativen Podcaster Benny Johnson. „Diese Unternehmen können ihr Verhalten ändern und Maßnahmen ergreifen, offen gesagt, gegen Kimmel. Oder es wird zusätzliche Arbeit für die FCC geben.“