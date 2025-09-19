MAGA erfand Lügen, um Jimmy Kimmel zu Fall zu bringen

Benny Andersson im Interview: Alle Infos zu „Piano“, der ABBA-Hologramm-Tour und „Mamma Mia 2“

Jimmy Kimmels Late-Night-Show wurde am Mittwoch von ABC suspendiert, nachdem die Trump-Regierung und konservative Medien seine Aussagen nach der Ermordung des rechten Aktivisten Charlie Kirk erfolgreich verzerrt hatten.

Rechte Verdrehungen und mediale Kampagne

In „Jimmy Kimmel Live!“ am Montag kritisierte der Moderator, dass Konservative versuchten, „politisches Kapital“ aus Kirks Tod zu schlagen. „Wir haben am Wochenende neue Tiefpunkte erreicht, als die MAGA-Gang verzweifelt versuchte, diesen Jungen, der Charlie Kirk ermordet hat, als etwas anderes darzustellen und politisch davon zu profitieren“, sagte Kimmel.

Kimmels vage Formulierung kam, nachdem Konservative das Wochenende über Linke und Transmenschen für die Tat verantwortlich machten. Am Dienstag teilten Staatsanwälte mit, dass der Verdächtige Tyler Robinson seinem trans Mitbewohner und mutmaßlichen Partner gesagt habe: „Ich hatte genug von seinem Hass.“

Dennoch behaupteten rechte Medien wie Fox News, „The Blaze“ oder „Daily Wire“, Kimmel habe gesagt, der Täter sei ein MAGA-Anhänger. Podcaster Benny Johnson forderte die FCC auf, ABC sofort die Sendelizenz zu entziehen.

Fox-Moderatoren wie Will Cain und Brian Kilmeade verstärkten die Vorwürfe und erklärten, Kimmel habe den Attentäter als „MAGA“ dargestellt. In Wahrheit hatte Kimmel Kirks „sinnlosen Mord“ verurteilt und auf Instagram Mitgefühl für die Familie bekundet.

Druck von Trump und FCC

Johnson brachte FCC-Chef Brendan Carr in seine Sendung, der Kimmel „krankes Verhalten“ vorwarf und von möglichen Lizenzentzügen sprach. Er warnte Disney und ABC: „Wir können es auf die leichte oder harte Tour machen.“

Noch am selben Tag gaben ABC sowie die großen Netzwerke Nexstar und Sinclair nach – aus Angst vor Konsequenzen. Interne Quellen berichten, die Verantwortlichen hätten genau gewusst, dass Kimmel nichts Falsches gesagt habe, aber „waren verängstigt, was die Regierung tun würde“.

Trump triumphiert

Trump, der liberale Late-Night-Komiker seit Jahren angreift, feierte die Suspendierung sofort als „großartige Nachricht für Amerika“. Er verbreitete zudem falsche Behauptungen, Kimmel sei „gefeuert“ worden und habe „Schreckliches über einen großen Gentleman namens Charlie Kirk gesagt“.

Kimmel ist nicht entlassen, sondern auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Doch die erfolgreiche Empörungswelle der MAGA-Bewegung zeigt, wie schnell politischer Druck im US-Fernsehen Wirkung entfalten kann.