Wegen Trump: Jimmy Kimmel wird Italiener

Jimmy Kimmels Abneigung gegenüber US-Präsident Donald Trump scheint einen Wendepunkt erreicht zu haben. Der Late-Night-Moderator ist derart entsetzt über die seiner Meinung nach faschistischen Maßnahmen der Regierung, dass er sich einen Notfallplan zurechtgelegt hat, um notfalls das Land zu verlassen. In einem Gespräch im Podcast von Sarah Silverman erzählte Kimmel seiner Ex-Freundin und Kollegin, dass er nach Erhalt der italienischen Staatsbürgerschaft möglicherweise einen interkontinentalen Umzug plane.

Kimmels langjährige Trump-Kritik

„Viele Leute, die ich kenne, fragen sich, wo sie eine Staatsbürgerschaft bekommen können“, sagte Silverman. Kimmel antwortete: „Ich habe die italienische Staatsbürgerschaft bekommen“ und fügte hinzu: „Was gerade [bei Trump] passiert, ist so schlimm, wie man dachte, dass es sein würde. Es ist so viel schlimmer; es ist einfach unglaublich. Ich glaube, es ist wahrscheinlich sogar schlimmer, als er es selbst gerne hätte.“

Kimmel war während beider Amtszeiten ein lauter Kritiker Trumps. Nach den ersten 100 Tagen im Amt widmete er in seiner Show ein Eröffnungsmonolog der Kritik an der Ineffizienz der Regierung. „Es ist schwer, Trumps erste 100 Tage zu bewerten, aber wenn ich müsste, würde ich sagen, irgendwo zwischen F und U“, sagte er. „Nicht falsch verstehen, es gab auch ein paar positive Dinge. Leider waren das alles Schwangerschaftstests für Frauen, die mit Elon Musk geschlafen haben.“

Über die geringe Leistung Trumps meinte er: „Keine dieser Errungenschaften sind Errungenschaften. Der Penny ist weg und Strohhalme sind zurück. Wow, Amerika ist wirklich wieder großartig, oder? Das sagt Ihnen alles, was Sie wissen müssen, wie es für Trump läuft.“

Sollte Kimmel die USA verlassen, würde er sich Prominenten wie Rosie O’Donnell und Ellen DeGeneres anschließen, die nach Trumps Sieg über Vizepräsidentin Kamala Harris bei der Präsidentschaftswahl im vergangenen November das Land verlassen haben.