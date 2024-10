Ariana Grande unten durch bei Elvira: Ja zur XL-Gästeliste, nein zum Selfie

Die 31-Jährige hat sich richtig unbeliebt gemacht: Elvira, ihres Zeichens Horror-Hostess und Schauspielerin, berichtete bei einem Q & A von ihrer enttäuschenden Begegnung mit Ariana Grande. Diese soll sich zwar inzwischen entschuldigt haben, aber ob es eine echte Aussprache zwischen den beiden gab, bleibt unklar.

Alle kriegen ihr Selfie – nur Elvira nicht

Während eines Interviews bei einer Veranstaltung namens Knotts Berry Farm offenbarte Elvira, die eigentliche Cassandra Peterson heißt, ihr schlimmstes Promi-Erlebnis. Und zwar denkt sie nicht sehr gerne an ihr Zusammentreffen mit Ariana Grande zurück. Der Grund dafür: Der Popstar wollte erst XL-Gästeliste von ihr, dann Selfies für alle, lehnte es aber im Anschluss ab, sich mit der selbsternannten Mistress of the Dark fotografieren zu lassen.

Konkret erklärte Elvira im Q & A: „Sie kam und brachte 20 Gäste mit, also wollte sie 20, 21 Tickets. Wir sagten ‚okay‘ dazu, und gaben ihr die Karten. Sie kommt hinter die Bühne und fragt, ob ich Fotos mit all ihren Freunden und Verwandten, die sie mitgebracht hat, machen kann.“ Die Mimin ging eigenen Angaben zufolge allen Wünschen nach und hatte danach aber auch noch einen: „Dann sage ich zu ihr: ‚Können wir ein Foto zusammen machen?‘ Sie sagt: ‚Nein, das mache ich eigentlich nicht.‘“ Grande soll sich nach dieser Unterhaltung zurückgezogen haben. Ein richtiger Downer für Elvira.

Panikattacke soll Schuld gewesen sein

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Als sie diese Erinnerungen von einer nicht weiter genannten Veranstaltung auch im Netz teilte, meldete sich schließlich Ariana Grande selbst zu Wort. Sie kommentierte das Posting der Horror-Hostess wie folgt: „Ich bin so entmutigt, dies zu sehen. Ich erinnere mich eigentlich nicht einmal daran, dass ich die Chance hatte, dich zu treffen, weil ich eine Panikattacke hatte und, soweit ich mich erinnere, vor dem Rest meiner Familie gegangen bin (das war vor etwa sieben Jahren und zu der Zeit war ich wirklich nicht gut darin, in öffentlichen Menschenmengen oder an lauten Orten zu sein)… aber wenn ich mich falsch an diesen Moment erinnere, entschuldige ich mich aufrichtig dafür, dich so beleidigt zu haben.“

Eine Rückmeldung von Elvira auf diesen Kommentar steht bisher aus.