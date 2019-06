Weltraumweiten, Märchen und Little Nemo – Bücher-Verlosung

Foto: Taschen/Getty Images. All rights reserved.

Bei uns gibt es Bücher über Nasa, Märchen und Winsor McKays Little Nemo zu gewinnen

Der Taschen-Verlag gewährt vom 27. bis 29. Juni auf viele Toptitel bis zu 75 Prozent Rabatt auf taschen.com oder in den einzelnen Stores in Berlin, Hamburg und Köln.

Musikfans finden mit den auch im ROLLING STONE vorgestellten Bänden „The Beatles“ (von Harry Benson), „David Bowie: The Man Who Fell To Earth“ und „Bob Dylan: Ein Jahr und ein Tag“ einige Highlights im Programm des auch auf Popkultur spezialisierten Kunstbuchverlags.

ROLLING STONE verlost zudem aus Anlass der Rabatt-Aktion gleich mehrere Bände aus dem Taschen-Programm

Das Nasa-Archiv – 60 Jahre im All

Von der an Eroberungsmetaphern reichen Frühgeschichte der 1958 gegründeten US-Raumfahrtbehörde, dem Wettlauf ins All mit der UdSSR und der Apollo-Ära mit der Mondlandung über die Voyager-Flüge, Skylab und das Spaceshuttle-Programm bis zu den aktuellen Marsprojekten und zukünftigen Missionen: Mehr als 400 Fotos und selten gezeigte Originaldokumente erzählen die Geschichte der National Aeronautics and Space Administration, die es immer wieder versteht, Raumfahrt und Forschung als spektakuläres Medienevent zu inszenieren.

Winsor McKay – Die Luftschiffabeneteuer von Little Nemo

Wo ließe es sich besser träumen als in einem lautlos dahinschwebenden Zeppelin? Das fand auch Winsor McCay und schickte seinen Helden Little Nemo auf farbenfrohe Luftschiffabenteuer. Diese himmlischen Kapriolen zeigen einige der aufregendsten Eskapaden des kleinen Traumreisenden. Mit einem einführenden Essay des Comicexperten und Kunsthistorikers Alexander Braun.

Die Märchen der Brüder Grimm

Dieser Band präsentiert 27 der beliebtesten Märchen der Brüder Grimm in einer einzigartigen Bilderpracht. Illustrationen legendärer Künstler wie Kay Nielsen, Walter Crane und Arthur Rackham und filigrane Scherenschnitten machen diese Sammlung zum zweifellos schönsten Märchenbuch im ganzen Land. Ob Kind oder Erwachsener: Mit diesem Buch in den Händen erfährt jeder aufs Neue die zeitlose Magie von Grimms Märchen, von Schneewittchen bis zum Aschenputtel, von Rapunzel bis zum Rumpelstilzchen.

Araki – Tokyo Lucky Hole

Japans Sexindustrie auf dem Höhepunkt. In über 800 Bildern fängt Nobuyoshi Araki die Sexshows, Orgien und bizarren Fantasien von Tokios ehemaligem Rotlichtviertel Shinjuku ein. Er beobachtet und hinterfragt mit Anflügen von Humor und Poesie die vergangene Welt der ungezügelten Ausschweifungen.

Muybridge. The Human and Animal Locomotion Photographs

Leben und Werk von Eadweard Muybridge (1830-1904), einem Pionier der Bewegungsstudien von Mensch und Tier. Mit einer ausführlichen Chronologie und zahlreichen Bildtafeln, vor allem aus dem bahnbrechenden Werk Animal Locomotion sowie aus Muybridges handgefertigtem und extrem raren ersten Album The Attitudes of Animals in Motion.

Charlotte Salomon. Leben? oder Theater?

Die Künstlerin Charlotte Salomon wurde bei der Ankunft in Auschwitz am 10. Oktober 1943 ermordet. Sie war 26 Jahre alt. Der autobiografische Bilderzyklus Leben? oder Theater?, den sie hinterließ, ein Gesamtkunstwerk aus Bild, Text und Musik, ist eine künstlerische Leistung, die alle Register sprengt: ein multimedialer Geniestreich und ein einzigartiges Dokument.

