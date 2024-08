Wes Scantlin von Puddle of Mudd festgenommen: Polizei-Einsatz eskaliert

Wes Scantlin wurde am 31. Juli in Burbank, Kalifornien, bei einer Verkehrskontrolle in seinem Hummer H2 von der Polizei angehalten. Die Polizei stellt daraufhin fest, dass gegen den Frontmann der Post-Grunge-Band Puddle of Mudd ein Haftbefehl vorliegt, der auf eine frühere Straftat zurückgeht.

Von Pfefferspray zu SWAT-Einsatz

Als die Polizei Scantlin aufforderte, das Fahrzeug zu verlassen, weigerte er sich, der Anordnung nachzukommen. Ein Krisenvermittler wurde hinzugezogen, um die Situation zu deeskalieren, doch der Musiker zeigte sich weiterhin unkooperativ. Schließlich setzte die Polizei Pfefferspray ein, um den 52-Jährigen aus dem Auto zu holen, was jedoch ebenfalls erfolglos blieb.

Daraufhin riefen sie ein SWAT-Team, das die Scheibe des Fahrzeugs einschlug und nicht-tödliche Pepperball-Geschosse, die von Einsatzkräften ähnlich wie Pfefferspray eingesetzt werden, nutzten. Scantlin wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht, um seine Augen auszuspülen, und dann wegen Widerstands gegen die Festnahme und des bestehenden Haftbefehls verhaftet. Der nächste Gerichtstermin ist für den 20. August angesetzt.

Gewehre, Hausbrüche und TikTok-Skandale

Seine rechtliche Probleme haben eine lange Geschichte. Im Jahr 2017 wurde er am Flughafen LAX festgenommen, als er versuchte, mit einem BB-Gewehr an Bord eines Flugzeugs zu gelangen. Diese Vorfälle führten zu einem Strafverfahren, das möglicherweise in Zusammenhang mit dem aktuellen Haftbefehl steht.

Auch im Jahr 2016 war der US-Amerikaner in den Schlagzeilen, als er wegen Hausfriedensbruchs und Vandalismus verhaftet wurde. Er hatte versucht, in ein Haus einzubrechen, das er 2005 gekauft, aber 2015 aufgrund von Zwangsvollstreckung verloren hatte.

Erst kürzlich fiel der „She Hates Me“-Interpret erneut auf. Im Februar 2024 brach Scantlin angeblich in das Haus einer Frau in Hollywood Hills ein und weigerte sich, das Grundstück zu verlassen. Der Vorfall wurde auf TikTok dokumentiert, und die Frau berichtete, dass der Sänger ihr drohte und die Polizei verständigt werden musste.

Scantlins öffentliche Probleme beschränken sich nicht nur auf rechtliche Auseinandersetzungen. Der Musiker hatte in der Vergangenheit auch mehrfach auf der Bühne für Aufsehen gesorgt. Besonders in Erinnerung blieb ein missratener Auftritt, bei dem er Nirvanas „About a Girl“ coverte. Scantlin selbst bezeichnete diese Performance später als „totalen Mist“.