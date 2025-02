Neil Gaimans Ex Amanda Palmer weist Beteiligung an angeblichen Übergriffen zurück

„Ich danke euch allen, dass ihr meine Bitte um Privatsphäre respektiert, während ich diesen extrem schwierigen Moment durchlebe. Ich muss mein kleines Kind und sein Recht auf Privatsphäre schützen“, schrieb am Wochenende vom 8. Februar Amanda Palmer auf ihrem Instagram-Account.

„Da dies meine absolute Priorität ist, werde ich nicht auf die konkreten Anschuldigungen eingehen, die gegen mich erhoben werden, sondern nur sagen, dass ich die Anschuldigungen zurückweise. Ich werde zur gegebenen Zeit darauf antworten. Mein Mitgefühl gilt allen Geschädigten.“

Palmers kurzes Statement ist eine Reaktion auf die offizielle Anklage gegen ihren Ex-Mann, den weltweit erfolgreichen Autor Neil Gaiman, wegen angeblicher mehrfacher Vergewaltigung, Herabwürdigung und Körperverletzung. Das neuseeländische Kindermädchen Scarlett Pavlovich hatte diese am Montag (03. Februar) eingereicht. Es ist der vorläufige Schlusspunkt in einer Reihe von Medien-Enthüllungen und Anschuldigungen.

Gaimans Ex-Ehefrau Amanda Palmer, vormals Sängerin und Ikone der Dresden Dolls, soll ebenfalls in diesen Fall verwickelt sein.

Pavlovich hatte sie sich nach ihren Aussagen mit Palmer angefreundet, als sie 22 Jahre alt und obdachlos war. Sie hatte sich bereits während der Zeit in Auckland um den Sohn des Paares gekümmert. Hier sollen auch die ersten Übergriffe begonnen haben.

Diese hätten sich später im US-Anwesen der Familie mehrfach fortgesetzt. Nachdem sie Palmer von den sexuellen Attacken berichtet hatte, wäre diese kaum schockiert gewesen. Sie hätte angeblich bereits von früheren Übergriffen gewusst.

Der „Hollywood Reporter“ kolportiert, dass die Übergriffe im Jahr 2022 begannen. Gaiman sagte der „Nanny“ einmal, sie solle ein Bad nehmen – und kam dann dazu. „Gaiman drang dann mit seinen Fingern in Scarletts Rektum ein, und obwohl sie sich wehrte, versuchte er, mit seinem Penis in Scarletts Rektum einzudringen“, heißt es in der Klageschrift. Sie behauptet, er habe sie auch anal vergewaltigt und gewürgt.

Und weiterhin: „Palmer wusste von Gaimans sexuellen Vorlieben und seinem Bedürfnis, seine weiblichen Sexualpartner zu demütigen – mit oder ohne ihre Zustimmung.“ Finanzielle Nöte und Existenzangst hätten Pavlovichs Entscheidung getrieben, bei Gaiman und Palmer zu bleiben.

In einer Titelstory des „New York“-Magazine behaupten zahlreiche Frauen, Gaiman habe sie wiederholt belästigt und wäre übergriffig gewesen.

Dieser erklärte in einem Blogbeitrag, die sexuellen Begegnungen seien einvernehmlich gewesen: „Ich bin bereit, die Verantwortung für etwaige Fehltritte zu übernehmen. Ich bin aber nicht bereit, der Wahrheit den Rücken zu kehren, und ich kann es nicht akzeptieren, als jemand beschrieben zu werden, der ich nicht bin, und ich kann und will nicht zugeben, Dinge getan zu haben, die ich nicht getan habe.“

Hochzeit mit Neil Gaiman

Amanda Palmer heiratete 2010 den britischen Autor Neil Gaiman, den sie 2008 während einer Veranstaltung in einer Buchhandlung in Edinburgh kennengelernt hatte. Das Paar bekam 2015 einen gemeinsamen Sohn namens Anthony. Gaiman und Palmer führten laut eigenen Angaben eine offene Beziehung. „Bei einem unserer allerersten Dates sprachen wir über Monogamie und darüber, dass keiner von uns ein Fan davon war. Seitdem führen wir eine offene Ehe. Funktioniert das? Hölle, ja! Die Vorstellung, bis ans Ende der Zeit nur mit einer einzigen anderen Person herumzumachen, war für mich immer furchteinflößend – und für Neil, denke ich, auch“, sagte sie in einem Interview mit The Times. Palmer und Gaiman ließen sich 2022 scheiden.