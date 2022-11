„Wetten, dass..?“: Deswegen verspotten Zuschauer Moderator Thomas Gottschalk

Nach der zweiten „Wetten, dass..?“-Comeback-Show am 19. November 2022 hagelt es für Moderator Thomas Gottschalk wieder einmal Spott und spitze Kommentare — der Grund dafür ist keineswegs neu. Empfehlung der Redaktion So gut war Gottschalk

Viele Zuschauer*innen wollen bei dem 72-Jährigen nämlich ein Lispeln gehört haben — und kommentieren dies launig auf Twitter.

Parallelen zu Moderatorin Katja Burkhardt werden bemüht.

Ist Katja Burkard die Tochter von Gottschalk oder ist dieser Sprachfehler ansteckend? Ich kann kaum noch zuhören 🙈 Er hat doch früher nicht so gelispelt. #wettendas #ThomasGottschalk #KatjaBurkard #ZDF #Lispeln

Auch der Zahntechniker Gottschalks bekommt sein Fett weg.

Viele Nutzer der Nachrichtenplattform halten eine schlecht sitzende Zahnprothese als Ursache für Gottschalks vermeintliches Lispeln.



Ein erzürnter Twitter-User fordert vom Öffentlich-Rechtlichen sofortige Aufklärung über Gottschalk vermeintliches Gebiss.

Ich bitte um Erklärung @zdf warum der Gottschalk so nuschelt und so ein schlecht sitzendes Gebiss hat!! Der hat Millionen und muss nicht so lispeln!! Oder nur alt? #Wettendass

— BestSeller (@BestSeller11) November 19, 2022