Foto: YouTube. All rights reserved.

So verwaschen sah „Last Christmas“ einst als Video in den 80ern aus. Das ist nun Vergangenheit.

Das wird Sie auch interessieren





Die meisten Musikvideos der MTV-Zeit kann man heute kaum mehr gucken, wenn sie denn vor, sagen wir, 1995 gelaufen sind. Der Blick auf Youtube macht es nur schlimmer, wo das ganze noch peinlicher aussieht als auf einem Röhrenfernseher. Das gilt natürlich auch für das Video zu „Last Christmas“ von Wham!, das nun zur Weihnachtszeit wieder Hochkonjunktur hat.

Doch Sony Music Entertainment hat das 1984 veröffentlichte Original-Musikvideo nun festlich remastered und in 4K-Auflösung aufgeplustert. Der Mix ist wunderbar gelungen. „Last Christmas“ hat eine kristallklare Schärfe und sieht in bestimmten Momenten so aus, als wäre der Clip erst vor wenigen Tagen mit exzellenter Videoausrüstung aufgenommen worden.

Wham!: Neues 4k-Video zu „Last Christmas“ sehen

Jetzt kann man immerhin erkennen, um was für Menschen es sich handelt, die hier so viel Fröhlichkeit im Winter Wonderland an den Tag legen (vergleichen Sie dazu die alte Version direkt darunter).