„White Lotus“-Wechsel: Laura Dern übernimmt für Helena Bonham Carter

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In „The White Lotus“ Staffel vier wird aus Helena Bonham Carters Abgang Laura Derns Chance. Dern stößt zur HBO-Serie und übernimmt den Platz, der nach Bonham Carters überraschendem Ausstieg Ende vergangener Woche freigeworden war, wie „Deadline“ berichtet.

Laut „Deadline“ schreibt White die Rolle für Dern neu, anstatt sie schlicht in den Charakter zu stecken, der ursprünglich für Bonham Carter konzipiert worden war. HBO erklärte vergangene Woche in einem Statement, dass nach Drehbeginn deutlich geworden sei, die ursprüngliche Version der Figur, die Showrunner und Serienschöpfer Mike White für Bonham Carter entworfen hatte, habe sich am Set „nicht gefügt“.

Dern und White verbindet eine langjährige Zusammenarbeit, die bis zu seinem Regiedebüt „Year of the Dog“ (2007) zurückreicht. Gemeinsam entwickelten sie anschließend die HBO-Serie „Enlightened“, die von 2011 bis 2013 lief – Dern wurde für ihre Performance gefeiert und gewann einen Golden Globe. Außerdem hatte sie in Staffel zwei von „The White Lotus“ einen nicht im Abspann erwähnten Kurzauftritt: Sie lieh Abby, der Ehefrau von Michael Imperiolos Figur Dominic, während eines kurzen Telefongesprächs ihre Stimme.

Cannes als neuer Schauplatz

Staffel vier von „The White Lotus“ spielt während der Filmfestspiele von Cannes und folgt einer neuen Gruppe von Gästen und Hotelangestellten in einem Luxushaus an der Côte d’Azur. Das Ensemble umfasst bereits Vincent Cassel, Steve Coogan, Chris Messina, Kumail Nanjiani, Rosie Perez, Heather Graham, Max Greenfield, Sandra Bernhard, Alexander Ludwig, AJ Michalka, Ari Graynor, Chloe Bennet, Ben Schnetzer und Nadia Tereszkiewicz, unter anderem. Laut „Deadline“ läuft die Produktion weiter, während White Derns Rolle in die Staffel einschreibt.

Einen Sendetermin für Staffel vier hat HBO bislang nicht bekanntgegeben.