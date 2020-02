Whitney Houston: als Hologramm im März in Berlin

Das wird Sie auch interessieren





Ehrerbietung oder Leichenfledderei? Acht Jahre nach ihrem Tod soll Whitney Houston wieder auf die Bühne zurückkehren – als Hologramm. Am 25. Februar startet in England die geplante Tour, die zunächst durch Europa stattfindet, bis dann auch Termine für die USA feststehen. Aufnahmen der Sängerin werden dabei auf eine kaum sichtbare durchsichtige Fläche projiziert und von einer Band und Background-Tänzern begleitet. Bei der Show werden Hits wie „I Will Always Love You“, „How Will I Know“ und „Saving All My Love For You“, aber auch Raritäten wie ihr Cover von Steve Winwoods „Higher Love“ gespielt.

„Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt dafür“, so Pat Houston, ihre Stiefschwester, ehemalige Managerin und Produzentin der Tour. Die aufwändige Projektion wird mit Hilfe von BASE Hologram umgesetzt. „Wir haben das Hologramm auf die gleiche Weise erstellt wie es auch bei Carrie Fisher in „Star Wars: Rogue One“ gemacht wurde“, erklärt Marty Tudor, CEO der Firma. „Es ist ein langer, umständlicher, großer und komplizierter Prozess. Aber ich denke es funktioniert“. Das Unternehmen hatte zuletzt mit Hologrammen die verstorbenen Roy Orbison und Maria Callas „wiederbelebt“.

Rezensenten zeigen sich in ersten Berichte von der neuen Hologramm-Technik begeistert und schreiben von einer Whitney Houston, die quasi wieder zum Leben erwacht. Die „An Evening With Whitney“-Tour startet in Sheffield und kommt am 20. März nach Berlin in den Admiralspalast.