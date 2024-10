Cissy Houston, Mutter von Whitney, mit 91 Jahren verstorben

Cissy Houston ist tot. Die Mutter der 2012 verstorbenen Whitney Houston wurde 91 Jahre alt. Die zweifache Grammy-Gewinnerin, die an der Seite von Superstars wie Elvis Presley und Aretha Franklin auftrat, erlag ihrer Alzheimer-Erkrankung.

Sie verstarb in ihrem Anwesen in New Jersey, nach Beendigung ihrer Betreuung in einem Hospiz. Das teilte ihre Schwiegertochter Paz Houston der Associated Press mit. Umgeben gewesen sei die Gospelsängerin von ihren Familienmitgliedern.

„Mutter Cissy war eine starke und überragende Figur in unserem Leben“

„Unsere Herzen sind voller Schmerz und Traurigkeit. Wir verlieren die Matriarchin unserer Familie“, sagte Pat Houston in einer Erklärung. „Die Beiträge meiner Schwiegermutter zur populären Musik und Kultur sind unvergleichlich“.

Und weiter: „Mutter Cissy war eine starke und überragende Figur in unserem Leben. Sie war eine tiefgläubige und überzeugte Frau, der die Familie, der Dienst und die Gemeinschaft sehr am Herzen lagen. Ihre mehr als sieben Jahrzehnte währende Karriere in der Musik- und Unterhaltungsbranche wird in unseren Herzen bleiben.“

Sweet Inspirations

Houstons Durchbruch kam zusammen mit Doris Troy und ihrer Nichte Dee Dee Warrick als Mitglied der Gesangsgruppe Sweet Inspirations. Die Gruppe sang als Support für eine Vielzahl von Soulsängern und Soulsängerinnen. Darunter Otis Redding, Lou Rawls, The Drifters und Dionne Warwick.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Eines der bekanntesten Auftritte hatten die Sweet Inspirations in Van Morrisons „Brown Eyed Girl“, 1967 sangen sie die Background Vocals für die Jimi Hendrix Experience in „Burning of the Midnight Lamp“. Danach kam die Arbeit an Aretha Franklins Klassiker „Ain’t No Way“.

2012 musste Cissy Houston einen Schicksalsschlag verkraften: den Tod ihrer Tochter Whitney Houston. Ihre Enkelin Bobbi Kristina Houston Brown verstarb 2015, mit nur 21. Jahren.

Grammys gewann Cissy Houston für ihre Alben „Face to Face“ im Jahr 1997 und „He Leadeth Me“ im darauffolgenden Jahr in der Kategorie „Bestes traditionelles Soul-Gospel-Album“.