Whoopi Goldberg geigt Trump die Meinung: „Wie dumm sind Sie?“

Nach einer verbalen Attacke Donald Trumps gegen die „The-View“-Moderatorinnen Whoopi Goldberg und Sunny Hostin, schossen die beiden Frauen am gestrigen Donnerstag (10. Oktober) scharf zurück. Der republikanische Präsidentschaftskandidat beleidigte einen Tag zuvor beide Talk-Show-Hosts bei einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania.

Dumm, dümmer, am dümmsten

Am Mittwoch (9. Oktober) sagte Trump über Moderatorin Sunny Hostin, sie sei „dümmer als Kamala“ und schob hinterher: „Das ist eine dumme Frau. Es tut mir Leid, liebe Frauen, sie ist ein Dummkopf.“ Sunny Hostin reagierte in ihrer Show auf diese Beleidigung ironisch: „Donald Trump, ich möchte Ihnen dafür danken, dass Sie persönlich so viele Lügen erzählt und so viele angebliche Verbrechen begangen haben und uns täglich mit Material versorgen.“

Auch Kollegin Whoopi Goldberg verschonte Trump in seinem Ausfall nicht: Zuerst nannte er sie „dement“, dann unterstellte er ihr ein „unflätiges Mundwerk“. Anschließend holte er zu seinem finalen Schlag aus. Der Ex-Präsident gab an, er habe Whoopi Goldberg in der Vergangenheit für einen Auftritt engagiert. Dazu Trump: „Sie war so unanständig, schmutzig, ekelhaft, dass der halbe Saal ging. Ich sagte, ich würde sie nie wieder engagieren“, polterte er. Doch damit nicht genug: „Sie war so unanständig. Jedes Wort war unanständig, dreckig. Was für eine Verliererin sie ist“, setzte er noch nach.

„Ich bin immer unanständig gewesen“

Als Reaktion darauf betraten Goldberg, Hostin und ihre Kolleginnen das Set ihrer Sendung mit dem Song „Dirty“ von Christina Aguilera. Dieses Wort habe »Ihr-wisst-schon-wer« für sie benutzt, erklärte Goldberg dann die Inszenierung. Doch sie trug die würdelose Beleidigung mit Fassung: „Ich war unanständig und stehe zu dieser Tatsache. Ich bin immer unanständig gewesen.“ Dann sprach sie direkt an Trump gerichtet: „Und Sie wussten das, als Sie mich angestellt haben.“ Insgesamt habe Donald Trump sie sogar viermal für Auftritte engagiert. „Wie dumm sind Sie?“, schimpfte die Sängerin zurück.

Ja, auch Goldberg kann austeilen. Denn fertig war sie mit dem Republikaner-Chef noch nicht. „Wissen Sie, wie schmutzig ich nicht war?“, fragte sie außer ihr Publikum auch vermutlich direkt Trump. „Ich habe nie jemandem an die Genitalien gefasst“, sagte sie mit Fingerzeig auf Trumps Geprahle von 2016, Frauen im Intimbereich betatscht zu haben, ohne um Erlaubnis zu fragen.