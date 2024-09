Donald Trump flippt aus: „Ich hasse Taylor Swift!“

Donald Trump ist wütend. „I HATE TAYLOR SWIFT“, postete er am Sonntagmorgen auf Truth Social, wenige Tage nachdem Taylor Swift die Vizepräsidentin Kamala Harris bei deren Präsidentschaftskandidatur unterstützt hatte.

„Ich werde bei den Präsidentschaftswahlen 2024 meine Stimme für Kamala Harris und Tim Walz abgeben“, schrieb Taylor Swift in einem Instagram-Post, der nach der Debatte am Dienstag online ging und Donald Trump zumindest nicht direkt angriff.

Sie schloss ihren Beitrag mit dem Schild „Childless Cat Lady“ (kinderlose Katzenlady) ab. Eine Anspielung auf Donald Trumps Mitbewerber J.D. Vance, der sich darüber beschwert hat, dass das Land von „einem Haufen kinderloser Katzenladys“ regiert wird.

„Trumps gebrochene Versprechen“

In einer Erklärung am Sonntag, die vor Swift-Anspielungen nur so trieft, sagte die Sprecherin von Harris-Walz, Sarafina Chitika, als Reaktion auf Trumps Post auf Truth Social:

„Donald Trumps Woche des Jammerns und des Verbreitens von Verschwörungstheorien hat Wähler auf beiden Seiten dazu gebracht, zu vergessen, dass er existiert hat. Das amerikanische Volk möchte das Chaos und die Spaltung der Trump-Ära hinter sich lassen, den leeren Raum von Trumps gebrochenen Versprechen hinter sich lassen und neu beginnen, indem es Vizepräsident Harris wählt, um sicherzustellen, dass Amerikas Zukunft der Möglichkeiten lange lebt.“

Chitika fuhr fort: „Die Wähler wissen nur zu gut, wie gefährlich Trump und seine Projekt-2025-Agenda sein werden, wenn er gewinnt.“

Und weiter: „In diesem November können wir sicherstellen, dass dies das letzte Mal ist, dass wir uns mit seinem Endspiel der Steuererhöhungen für die Mittelschicht und der Beschneidung der Freiheiten der Amerikaner auseinandersetzen müssen.“

„Trump beenden und ein neues Kapitel aufschlagen“

„Gemeinsam können wir die Seite der Ära Trump beenden und ein neues Kapitel aufschlagen, in dem alle Amerikaner aufatmen können, weil sie wissen, dass wir eine starke, beständige Führung haben.“