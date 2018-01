Auch der Sohn von Malcolm Young, der verstorbenen AC/DC-Legende, macht Musik. Ross Young gedachte seines am 18. November verstorbenen Vaters mit einem Auftritt für die AC/DC-Coverband Thunderstruck (benannt nach dem 1991er-Hit).

Für zwei Songs ging Ross Young ans Mikro, die Covertruppe trat, wie Metal Hammer berichtet, am 16. Dezember im Epping Hotel in Epping auf, New South Wales (Australien). Young singt „She’s Got The Jack“ und „Whole Lotta Rosie“:

