Johhny Marr, The Smiths: Morrissey hält ja selten die Klappe, da werden Marrs technisch einwandfreie Texturen leicht in den Hintergrund gedrängt. Hört man sich aber zum Beispiel das Intro von „Cemetry Gates“ an oder das In­tro von „Bigmouth Strikes Again“ oder so ziemlich jedes andere Lied der Smiths, erkennt man eine eigenständige Melodieführung, die sich in den komplexen Akkordfolgen verbirgt. Ebenfalls beachtlich ist sein Einsatz von Effektgeräten.

Foto: WireImage, Brian Rasic. All rights reserved.