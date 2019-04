Wie sieht die Zukunft der Musik aus? Hier gibt’s Antworten!

Grohls Stimme ist der Grundpfeiler seiner Band Foo Fighters. Zu Nirvana-Zeiten wusste niemand von Grohls Fähigkeit – außer Kurt Cobain. Darüber sprach jetzt der ehemalige Nirvana-Manager Danny Goldberg.

Der ehemalige Nirvana-Manager Danny Goldberg hat ein Buch mit dem Titel „Serving The Servant: Remembering Kurt Cobain“ veröffentlicht, dessen Vorabdruck im aktuellen ROLLING STONE zu lesen ist. Darin erzählt Goldberg über seine gemeinsame Zeit mit der Band zwischen 1990 und 1994. In einem Interview mit der „Washington Post“ sprach Goldberg jetzt über Kurt Cobain und dessen Bewusstsein dafür, wie gut Dave Grohl schon singen konnte, als er noch nicht bei den Foo Fighters hinterm Mikro stand, sondern am Schlagzeug saß. Cobain hätte Grohl vielleicht sogar beneidet. Ein Hauch von Neid Der Nirvana-Frontmann sprach darüber auch mit Goldberg. „Kurt sagte zu…