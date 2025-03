Will Smith live: Tickets, Termine, Vorverkauf

The Jesus and Mary Chain: Die Fucked-Up-Fans der Eagles

Will Smith geht mit seinem neuen Album „Based on a True Story “ auf Tour. Der Schauspieler und Rapper wird bei mehr als zwei Dutzend Auftritten auf Festivals und seinen ersten Headliner-Shows in Marokko, England, Frankreich, Deutschland und anderen Ländern auf der Bühne stehen.

Die 26 Termine umfassende Tour beginnt am 25. Juni beim marokkanischen Musikfestival Mawazine. Zu Smiths Headliner-Terminen gehören drei Abende in Deutschland – mit Stopps in Hamburg, Hannover und Frankfurt – im Juli und vier Abende im Vereinigten Königreich im August. Darunter Stopps in Cardiff, Manchester, London und Wolverhampton. Der internationale Teil der Tour soll derzeit am 2. September in Paris enden.

Der exklusiver Vorverkauf beginnt am Donnerstag, 20.03., 10 Uhr auf Eventim.

Termine:

13.07.2025 – Hamburg, Stadtpark Open Air

15.07.2025 – Hannover, Gilde Parkbühne

18.07.2025 – Frankfurt, Festhalle

„In all den Jahren habe ich NIE eine Headliner-Tour gemacht“

„ICH GEHE DIESEN SOMMER AUF TOUR!! Wir kommen nach Großbritannien und Europa, um euch alle Hits, ein paar neue Songs und ein paar Überraschungen zu bringen ;-),“ schrieb Smith auf Instagram. „In all den Jahren habe ich NIE eine Headliner-Tour gemacht. Und ich kann es kaum erwarten, euch zu sehen!! … Markiere einen Freund, markiere alle deine Freunde, markiere deine Tante und Em, bring alle mit! Wir werden Spaß haben.“

„Out March 28, Based on a True Story“ ist das erste vollständige Album von Smith seit 2005 und erscheint fast genau 20 Jahre nach dem Erscheinen von Lost and Found. Er hat die Platte mit den Singles ‚First Love‘, ‚Beautiful Scars‘, ‚TANTRUM‘, ‚Work of Art‘ und ‚You Can Make It‘ vorab vorgestellt.

Will Smith Tour „Based on a True Story“