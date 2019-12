William Shatner: „Captain Kirk“-Darsteller lässt sich scheiden – mit 88

Foto: via Getty Images, Christopher Polk/NBC. All rights reserved.

William Shatner am 02. August 2016

Nach 18 Jahren Ehe lassen sich William Shatner und Elizabeth scheiden. Das berichtet das „People“-Magazin. Es war bereits die vierte Ehe des 88-jährigen „Star Trek“-Schauspielers.

Als Trennungsdatum sei der 01. Februar 2019 eingetragen. Weiterhin wird berichtet, dass das Paar bei der Hochzeit einen Ehevertrag aufgesetzt haben soll, wonach dem Partner keinerlei finanzielle Unterstützung zusteht. Shatners Vermögen wird durch seine Filme, Serien und Büchern auf über 100 Millionen Dollar geschätzt.

Shatners größte Rolle war die des Captain Kirk in der Serie „Raumschiff Enterprise“ und den „Star Trek“-Filmen. Außerdem verkörperte er den Polizeiveteranen T.J Booker in der gleichnamigen Krimiserie und den Anwalt Denny Crane in „Boston Legal“. Auch musikalisch betätigte sich Shatner, vor allem als Spoken-Word Artist.