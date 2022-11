Foto: Getty Images, Ann Summa. All rights reserved.

Schauspieler George Takei 1998 in Los Angeles

Schauspieler George Takei hat seinen Ex-Kollegen von „Star Trek“, William Shatner, als „streitsüchtigen alten Mann“ bezeichnet. In einem Interview mit dem „Guardian“ sprach der 85-Jährige über das Verhältnis zu seinen Co-Stars der Science-Fiction-Serie „Raumschiff Enterprise“. Er erinnerte sich an eine „großartige Kameradschaft“ am Set – bis auf eine „Primadonna“.

Er habe „anhaltende Freundschaften“ mit Walter Koenig (Chekov), Leonard Nimoy (Spock), James Doohan (Scotty) und Nichelle Nichols (Uhura) geschlossen. Über seine Beziehung zu Shatner hielt sich Takei im Interview zurück. Dieser habe ihm unterstellt, er nutze seinen Namen für öffentliche Aufmerksamkeit. Daher wolle Takei nicht weiter über diesen „streitsüchtigen alten Mann“ reden.

Shatner hatte bereits Mitte November über seine Beziehungen zur „Star Trek“-Crew gesprochen. Der „Times“ sagte der 91-Jährige, er wisse mittlerweile, dass seine Kollegen für öffentliche Aufmerksamkeit schlecht über ihn reden. „Sechzig Jahre nach einem Vorfall machen sie das immer noch. Ist das nicht ein bisschen seltsam? Es ist wie eine Krankheit“, so Shatner.

„George hat nie aufgehört, meinen Namen in den Schmutz zu ziehen“

Im Interview nahm Shatner auch explizit Stellung zu Takei: „George hat nie aufgehört, meinen Namen in den Schmutz zu ziehen. Diese Menschen sind verbittert. Ich habe keine Geduld mehr mit ihnen. Warum Menschen etwas glauben, die von Neid und Hass verzehrt werden?“

Takei und Shatner standen von 1966 bis 1969 für den Science-Fiction-Klassiker „Raumschiff Enterprise“ gemeinsam vor der Kamera. Shatner verkörperte die Rolle des Raumschiff-Kapitäns James T. Kirk. Takei saß als Steuermann Sulu am Navigationspult.