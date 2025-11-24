Willie Nelson: 20 unbekannte Songs, die nur Hardcore-Fans kennen

„Blue Eyes Crying in the Rain” war Willie Nelsons erster Nummer-1-Hit als Sänger. Patsy Clines Version von Nelsons „Crazy” ist im National Recording Registry der Library of Congress zu finden. Und „On the Road Again” gilt als der Inbegriff eines Reiseklassikers, der überall gespielt wird, von Bars bis zu Baseballstadien. Selbst Gelegenheitsfans kennen diese Songs des Red Headed Stranger. Aber wenn man tiefer gräbt, gibt es noch einen ganz anderen Willie zu entdecken. Hier sind 20 unbekannte, aber nicht weniger großartige Titel, die ein Licht auf das gesamte Schaffen von Nelson werfen.

„Darkness on the Face of the Earth” (1962)

Ursprünglich veröffentlicht auf Nelsons allererster LP, …And Then I Wrote aus dem Jahr 1962, ist diese Geschichte einer Liebe, die geht, Drama pur. Sie trennt sich, die Sonne explodiert und Dunkelheit hüllt das Land ein. Mit seiner apokalyptischen Vision einer Welt ohne Liebe ist der Song fast schon biblisch. Nelson griff den Song drei Jahre später auf seinem Album Country Willie: His Own Songs mit einem etwas anderen Gefühl wieder auf.

1998 kehrte er für das von Daniel Lanois produzierte Album Téatro erneut zu „Darkness“ zurück und verstärkte die eindringliche Wirkung des Textes mit einem perkussionslastigen, hypnotischen Arrangement. Aber es sind seine Originalversion von 1962 und ein Auftritt aus dieser Zeit in der The Porter Wagoner Show , die die erschütternde Hoffnungslosigkeit, die nach einer Trennung folgen kann, am besten vermitteln.

„December Day“ (1971)

Nelsons Album „Yesterday’s Wine“ aus dem Jahr 1971 ist voller bittersüßer Nostalgie, vom Titelstück, in dem er bei einer Flasche Wein in Erinnerungen schwelgt, bis zum herzzerreißenden „Summer of Roses“. Aber es ist „December Day“, das das eindringlichste Bild eines Mannes zeichnet, der Bilanz über sein Jahr – und eine Beziehung – zieht.

Der Künstler, der sich noch zu dem langhaarigen Troubadour entwickelte, der er später werden sollte, singt wie ein Sinatra der Country-Musik von „a time to remember day“ und „a spring, such a sweet tender thing“. „December Day“ ist Nelsons „It Was a Very Good Year“, voller Wehmut und einem Hauch von Bedauern. Es definiert den Weihnachtsmonat auch als den traurigsten von allen, was Haggard zwei Jahre später mit „If We Make It Through December“ erkannte.

„Words Don’t Fit the Picture“ (1972)

Der Titelsong von Nelsons Album aus dem Jahr 1972, auf dessen Cover ein deplatzierter Nelson seine eigene Gitarre schleppt, während ein Chauffeur die Tür eines wartenden Rolls-Royce offen hält, ist ein ehrliches Eingeständnis, dass eine Romanze nicht mehr funktioniert.

Es ist einer von Nelsons direkteren Trennungssongs – hier gibt es keine verschleierten Metaphern –, dessen Text klar und deutlich sagt, dass es „keinen Grund gibt, Liebesszenen zu erzwingen“. Vielmehr „ist es Zeit, sich zu verabschieden“. Hier zeigt sich Nelson von seiner nüchternsten Seite. Er weigert sich, ein Lächeln vorzutäuschen, macht das Licht aus und gibt, wie der Titel seiner Single von 1967, zu, dass „die Party vorbei ist“.

„Devil in a Sleepin’ Bag“ (1973)

„Devil in a Sleepin’ Bag“ aus dem Album Shotgun Willie von 1973 ist wohl der funkigste Song, den Willie je geschrieben hat, und schlängelt sich wie eine mit Motoröl bedeckte Schlange dahin. Der Song erzählt von einer Tournee, die schiefgelaufen ist – die Band bekommt eine Lungenentzündung, der Bus verliert ein Rad – und erwähnt Nelsons damalige Frau Connie Koepke sowie Kris Kristofferson und seine Frau Rita Coolidge, was dem Text eine eindeutig autobiografische Note verleiht.

Aber der titelgebende Teufel ist nicht der alte Willie. Es ist Nelsons Spitzname für seinen langjährigen Berater und Schlagzeuger, den einschüchternden Paul English, der mit seinem Van-Dyke-Bart und den langen Koteletten wie der Teufel aussah. Sehen Sie sich das Cover von „Willie Nelson & Family“ aus dem Jahr 1971 an. Auf dem English einen schicken, aber teuflischen roten Umhang trägt.

„Hands on the Wheel” (1975)

Mit seiner hinter dem Beat liegenden Phrasierung wurde Nelson nie als traditioneller Sänger angesehen. Aber seine Interpretation dieses filmischen Titels aus „Red Headed Stranger”, geschrieben von Bill Callery, ist unübertroffen. Nelson erreicht und hält Töne, die einen am Jeanskragen packen und nicht mehr loslassen. Man könnte argumentieren, dass die Zeile „there’s deceivers, and believers and old in-betweeners” zu Nelsons besten Gesangsläufen aller Zeiten gehört.

Der Song erschien auch auf dem Soundtrack zu „The Electric Horseman“ aus dem Jahr 1979 – in dem Nelson seine erste Filmrolle spielte – und wurde im Abspann gespielt, als Robert Redfords unruhiger Cowboy Sonny Steele ohne bestimmtes Ziel davongeht.

