Willie Nelson: Die 20 besten Songs

Als Willie Nelson 2016 sein Tributalbum an die Gershwin-Brüder veröffentlichte, zeigte er damit seine Verehrung für das Great American Songbook. Tatsächlich verdienen aber auch Nelsons eigene Werke ein oder zwei Alben. Der gebürtige Texaner hat einige der wichtigsten Titel der Musikgeschichte geschrieben. Von „Crazy“, bekannt geworden durch Patsy Cline, bis zu „Funny How Times Slips Away“, gecovert von Elvis Presley.

Und dann gibt es noch die Songs, die dank seiner charmant exzentrischen Stimme zu seinem Markenzeichen geworden sind. Es ist unmöglich, einen Auftritt von Willie Nelson zu hören und ihn nicht als solchen zu identifizieren.

Ob er nun in den Sechzigern Countrypolitan-Songs sang – sein Debütalbum „…And Then I Wrote“ aus dem Jahr 1962 ist bemerkenswert für seinen Reichtum an zeitlosen Songs – oder in den Siebzigern mit Waylon Jennings neue Wege beschritt, Nelson sorgte mit seiner unverwechselbaren Stimme immer für Aufsehen.

Rebell der Country-Musik

„Plötzlich waren wir Outlaws“, erzählte Nelson Rolling Stone 2014, als er über die Rebellion in der Country-Musik nachdachte, deren Begründer er galt. „Ich fand das unglaublich witzig. Und ich habe versucht, sie nicht zu enttäuschen!“

„Angel Flying Too Close to the Ground“ (1981)

Nelson spielte 1980 in „Honeysuckle Rose“ eine Version seiner selbst, einem Musikdrama über einen erfolglosen Country-Sänger, das durch seinen von Live-Konzerten inspirierten Soundtrack über den Status eines guilty pleasure hinausgehoben wurde. Die Co-Stars Amy Irving und Dyan Cannon sowie Emmylou Harris, Hank Cochran, Jeannie Seely und der Fiddler Johnny Gimble begleiteten Nelson und seine Family Band auf der LP, die Songs wie „Pick Up the Tempo“ und „Heaven and Hell“ enthielt.

Die Road-Hymne „On the Road Again“ wurde zu einem allgegenwärtigen Klassiker. Aber es ist das herzzerreißende „Angel Flying Too Close to the Ground“, das es verdient, als amerikanischer Standard angesehen zu werden. Später von Bob Dylan und Alison Krauss gecovert, ist es eine bittersüße Reflexion über tiefe Liebe und noch tieferen Verlust. Mit einer schnörkellosen Produktion und einer der verletzlichsten und fesselndsten Gesangsdarbietungen Nelsons aller Zeiten.

„Crazy“ (1962)

Nelson hatte ursprünglich gehofft, dass Bill Walker, Mitglied der Grand Ole Opry, „Crazy“ aufnehmen würde. Aber Walker hielt den Song für zu feminin. Also bot Nelson ihn Patsy Cline an, deren Aufnahme von „Crazy“ aus dem Jahr 1961 zu einer der prägenden Balladen des 20. Jahrhunderts wurde.

Ein Jahr später veröffentlichte Nelson seine eigene Version und sang den Song mit einer Stimme, die weder vom Alter noch vom Marihuanakonsum beeinträchtigt war. Es ist eines der frühesten Beispiele für seine einzigartige, unvorhersehbare Phrasierung, bei der jedes Wort irgendwo vor oder nach dem eigentlichen Takt landet.

Cline verfolgte einen anderen Ansatz und glättete die Ungenauigkeiten, die sie in Nelsons Demo gehört hatte, zugunsten eines gleichmäßigen, kontrollierten Gesangs. Für einen Song über Herzschmerz ist jedoch Nelsons Interpretation vielleicht die wirkungsvollere, da sie mit der stockenden Unsicherheit eines Menschen vorgetragen wird, der sich mit seiner eigenen Verrücktheit auseinandersetzt.

„On the Road Again“ (1980)

Es hat etwas reizvoll Grobes, dass Nelson einen seiner größten und bekanntesten Hits auf die Rückseite einer Doggy Bag geschrieben hat. „On the Road Again“ entstand spontan während eines Fluges als Titelsong für Honeysuckle Rose, den Film von 1980 über einen Outlaw-Country-Sänger, der es nicht ganz bis an die Spitze geschafft hat, mit Nelson selbst in der Hauptrolle.

Der Film mag eine alternative Realität zu seinem eigenen Leben gewesen sein. Aber der Song war typisch für das echte Leben. Ein fröhlicher, mitreißender Reisebericht, der wie geschaffen war für Preisverleihungen und Werbespots. Das passt gut. Denn kein Song feiert Nelsons Liebe zum Leben auf Tour und zum Musizieren mit seinen Freunden einfacher als dieser.

„Night Life“ (1965)

Es ist kein Zufall, dass Gitarrenhelden wie B.B. King und Thin Lizzy sich an „Night Life“ versucht haben. Als Hommage an die frühen Morgenstunden feuert der Song mit traurigen Geschichten und sechssaitigen Riffs aus beiden Rohren und schafft so einen Wechselgesang zwischen Nelsons nächtlichen Beobachtungen („Listen to the blues they’re playing!“) und den darauf folgenden Gitarrenparts.

Die Riffs in der Mitte des Songs stammen von Paul Buskirk, der den Song für 150 Dollar von dem ständig knapp bei Kasse befindlichen Nelson kaufte und 1960 bei der Originalaufnahme mitwirkte. Dennoch war Nelson der Hauptarchitekt des Songs. Und selten zuvor hatte er eine so solide Brücke zwischen seinem Gesang und seinem Gitarrenspiel geschlagen.

„Me and Paul“ (1971)

Bro-Country mag zwar erst Jahrzehnte nach der Veröffentlichung von „Me and Paul“ im Jahr 1971 entstanden sein. Aber schon damals sang Nelson seine eigene Art von Bro-Hymne. Der Song ist seinem Schlagzeuger Paul English gewidmet. „Me and Paul“ ist ein Road-Chugger über die Tücken des Tourlebens, die Gefahren von Music Row und darüber, dass mit einem Partner in Crime alles besser ist.

Der Song erschien zuerst auf Yesterday’s Wine und dann als Titelsong des Albums Me & Paul von 1985. Er ist das Gegenstück zum Highway-Glory von „On the Road Again“ und beschäftigt sich mit den Unfug und Gefahren, die von Haltestelle zu Haltestelle lauern. „Ich glaube, Nashville war am härtesten“, singt er zu einem klassischen Honky-Tonk-Stomp und sagt damit seine eigene Zukunft voraus.

Nelson hätte die Musik beinahe ganz aufgegeben, nachdem „Yesterday’s Wine“ kein Erfolg wurde. Aber die Tatsache, dass er „Me and Paul“ trotzig wiederbelebte, zeigt, dass letztendlich nur seine eigene Meinung zählte.