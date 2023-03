„Wings of Time“: Tame Impala liefern Song zum „Dungeons & Dragons“-Soundtrack

Am 30. März kommt „Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves“ in den deutschen Kinos, mit Chris Pine in der Hauptrolle. Am heutigen Freitag (10. März) ist ein Teil des Soundtracks bereits erschienen. Verantwortlich dafür: Kevin Parker mit seinem Bandprojekt Tame Impala. Die Single heißt „Wings of Time“.

An der Produktion war außerdem Nicholas Allbrook beteiligt. Er war bis 2013 Tourmusiker für Tame Impala. Nach Aussagen Parkers der ideale Partner für dieses Projekt, mit dem er sich seiner „langjährigen Liebe für Fantasy-Prog-Rock“ hingeben konnte. Entstanden in einer Villa in Spanien, die das Gefühl eines Schlosses vermittelte und beide so an ein mögliches Setting des beliebten Fanatasy-Rollenspiels annäherte.

„Wings of Time“ ist der dritte Song, den Tame Impala innerhalb eines Jahres zu Soundtracks beisteuern. Mitte 2022 erschienen „Turn Up The Sunshine“ für den Animationsfilm „Minions: The Rise of Gru“, zusammen mit Diana Ross, und ein Remix des Elvis-Titels „Edge of Reality“ für das Biopic des „King of Rock’n’Roll“.

Das aktuelle, vierte Studioalbum von Tame Impala, „The Slow Rush“, ist 2020 erschienen. Mit ihm ist Parker noch bis Ende März auf Festival-Tournee in Südamerika unterwegs. Zusätzlich war er an der Single „New Gold“ von der Deluxe-Version des im Februar 2023 erschienenen Gorillaz-Langspielers „Cracker Island“ beteiligt.