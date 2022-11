WM-Eröffnungsfeier: So reagiert das Internet auf den Auftritt von BTS-Mitglied Jungkook in Katar

Der südkoreanische Sänger Jungkook tat am 20. November 2022 das, was einige andere prominente Musiker dezidiert ausgeschlossen hatten: Das Mitglied der K-Pop-Superstars BTS trat bei der Eröffnungszeremonie der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar auf. Gemeinsam mit dem katarischen Sänger Fahad Al Kubaisi sang er den WM-Song „Dreamers“ — und wird dafür im Internet gefeiert, aber auch kritisiert. Empfehlung der Redaktion Fußball-WM 2022: BTS-Superstar Jungkook trat bei Eröffnungsfeier auf

„Jungkook ist gerade in Katar aufgetreten, wo die Menschenrechte verletzt werden, wir sollten das nicht feiern“, schreibt ein Twitter-User — und spricht damit den Hauptkritikpunkt an: Katar wird immer wieder grobe Verletzungen der Menschenrechte vorgeworfen.

Jungkook just performed in qatar where human rights are violated we should not celebrate this — Cath/Mig ✨ (@ctjk9997) November 20, 2022

„Widerspricht das nicht der Philosophie von BTS?“

Eine andere Person sieht da bei BTS ein gewisses Muster. „Warum tritt BTS in Ländern mit schweren Menschenrechtsverletzungen auf? BTS ist in Saudi-Arabien aufgetreten, obwohl sich viele Künstler nach dem Tod von Khashoggi geweigert haben, dort aufzutreten. Aufgrund der Menschenrechtsverletzungen in Katar weigerten sich viele Künstler, bei der FIFA 2022 aufzutreten; & dann trat Jungkook von BTS auf“, schreibt die Person.

Why does BTS perform in nations with major human rights violations?

BTS performed despite many artists declined to do so in KSA following death of Khashoggi.

Due to Qatar’s breaches of human rights, many artists refused to perform at FIFA 2022; & then Jungkook of BTS performed. — خراب عورت (@KharabAurat) November 20, 2022

„Warum tritt Jungkook bei der Weltmeisterschaft in Katar auf? Es ist inzwischen überall bekannt, dass es dort viele Menschenrechtsverletzungen an ausländischen Arbeitern gab, die die Stadien aufbauen. Widerspricht das nicht der Philosophie von BTS, die Menschenrechte zu unterstützen?“, fragt ein User.

why is jungkook performing at the world cup in qatar? it’s been pretty well established by now that that there have been many human rights violations against foreign workers building up the stadiums. doesn’t this very much go against bts‘ philosophy of supporting human rights? — molls (@houjichafanclub) November 20, 2022

Auch viel Lob für Performance

Allerdings gab längst nicht nur Kritik — von vielen wird Jungkook für seinen Auftritt gefeiert. „Wir lieben dich, Jungkook“, heißt es in den etlichen Liebesbekundungen auf Twitter — und zahlreiche Postings tönen: „Youngcook slayed“

WE LOVE YOU JUNGKOOK — ♡ (@luvkoo1ll) November 20, 2022

Jeon Jung Kook slayed it 🤟🏻🤟🏻🤟🏻每個part+表情都好殺❤️‍🔥😭😭😭 pic.twitter.com/QDRdnOTbju — jeancj❼ (@lugayo17) November 20, 2022

JUNGKOOK SLAYED ONCE AGAIN ‼️ — Fabi Torres (@twiiterforjk) November 20, 2022

Look who we are, we are the dreamers

We make it happen, cause we believe it Jungkook effortlessly slayed that performance ❤️‍🔥❤️‍🔥 pic.twitter.com/B5Tx00OrCj — naz⁷ 💜💙 따릉이폭주족 (@nemjoonx) November 20, 2022

Rod Stewart berichtet von Angebot

Keine Lust auf einen Auftritt in Katar hatte hingegen Rod Stewart. Dieser berichtete kürzlich in einem Interview von einem Angebot: „Tatsächlich wurde mir vor 15 Monaten eine Menge Geld angeboten, um dort zu spielen. Über eine Million Dollar (rund 972.000 Euro). Aber ich habe abgelehnt. Es wäre einfach nicht richtig, dort zu sein.“