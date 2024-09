Nun ist klar, wann die letzten Folgen von „Young Sheldon“ laufen

Noch sieben Folgen bleiben von „Young Sheldon“, einem der wohl schönsten Prequels der Fernsehgeschichte. Bereits im April hatte ProSieben die ersten sieben Episoden von Staffel sieben ausgestrahlt. Wie auch schon bei früheren Seasons verbunden mit der Wiederholung älterer Folgen.

Die letzte Runde beginnt am 23. September gleich mit einem Ausrufezeichen. So sendet ProSieben direkt drei neue Folgen. Die restlichen Episoden folgen dann einzeln in den Wochen darauf. Am selben Tag gibt es übrigens auch neue Folgen der „Simpsons“ zu sehen.

In den letzten Jahren entwickelte sich „Young Sheldon“ zu einem der wenigen Quoten-Erfolge für US-Serien bei dem Privatsender. Kein Wunder: Noch immer zeigt man „Big Bang Theory“ in Endlosschleife.

Bewegende Gastauftritte in den letzten Folgen von „Young Sheldon“

Die letzten beiden Folgen von „Young Sheldon“ haben es in sich. Nicht nur wird der plötzliche Tod eines Familienmitglieds beklagt, wir sehen auch die erwachsenen Sheldon und Amy wieder. Es folgt auch eine originelle Erklärung, warum es überhaupt zur Erinnerung an Sheldons Kindheit kam. Zudem wird verraten, wie es um die Freundschaft der einstigen Studenten-Clique bestellt ist.

Ohne zu viel zu verraten, gehört auch ein „Star Trek“-Moment zu den Highlights des einstündigen Abschieds-Specials. Sheldon ertappt sich dabei, wie er eine Szene aus „Star Trek II: Der Zorn des Khan“ aus dem Jahr 1982 in seinem Kopf nachspielt. In der ergreifendsten Szene des Films steht Spock (Leonard Nimoy) an der Schwelle des Todes und sagt zu James T. Kirk (William Shatner) den klassischen Satz: „Ich war und werde immer … dein Freund sein.“

Da erinnert sich Sheldon an das letzte Mal, als er mit einer wichtigen Person seines Lebens unterwegs war und stellt sich vor, wie er etwas hätte anders machen können.