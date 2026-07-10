Yungblud sagt Cowboys-Music-Festival-Auftritt „widerwillig“ ab: „Arbeite gerade an mir selbst“

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Yungblud hat seinen Auftritt bei einem kanadischen Musikfestival dieses Wochenende „widerwillig“ abgesagt – sein Management habe „die Entscheidung getroffen“, ihn aus dem Line-up zu nehmen.

„An meine Familie in Kanada: Es tut mir leid, dass ich dieses Wochenende nicht bei euch sein kann – ich befinde mich gerade an einem Punkt, an dem ich an mir selbst arbeite und mir zu Hause in Großbritannien eine Auszeit nehme“, erklärte der Sänger in einem Statement.

„Ich nehme das alles sehr ernst und stelle mich dem, was gerade passiert, direkt entgegen – zum Wohle der Zukunft“, fuhr er fort. „Ich werde das alles niemals als selbstverständlich betrachten, und ich werde euch alle bald wiedersehen. Ich liebe euch alle.“

Auftritt in Calgary abgesagt

Yungblud war für diesen Sonntag, den 12. Juli, beim Cowboys Music Festival in Calgary eingeplant – als nächste Station seiner „Idols World“-Tour 2026. Laut dem Management des Sängers soll Yungblud bei keinen weiteren anstehenden Konzerten fehlen; die Tour wird am 28. Juli in Indianapolis fortgesetzt. „Wir entschuldigen uns für etwaige Enttäuschungen – das sind keine Entscheidungen, die wir leichtfertig treffen“, ergänzte Yungbluds Management.

Anfang der Woche hatte der Sänger einen ungewöhnlich offenen Post in den sozialen Medien geteilt, in dem er sich zu den Vorwürfen äußerte, er sei ein „Industry Plant“. Befreundete Künstler – darunter SZA und Anthrax-Gitarrist Scott Ian – kommentierten den Beitrag und sprachen ihm ihre Unterstützung aus.

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„In den vergangenen zehn Jahren war ich auf tausend verschiedenen Reisen, habe tausend verschiedene Sounds ausprobiert und täglich versucht herauszufinden, wer ich bin und was ich für die Welt bedeuten kann – während die Welt mir entgegenschreit“, schrieb er. „Der Hass und die Zweifel, die mir von Fremden im Internet oder verbitterten Musikern entgegenschlagen, belasten mich wirklich, denn alles, was ich in den letzten zehn Jahren versucht habe, war, Liebe zu verbreiten, etwas aufzubauen, an das ich glaube, und Menschen in einem sicheren Raum zusammenzubringen.“

Festival sendet Unterstützung

„Unsere Gedanken sind bei Dom (YUNGBLUD). Wir schicken ihm all unsere Liebe und Unterstützung und wünschen ihm nur das Beste in dieser Zeit“, erklärte das Festival in einem Statement. „Wir möchten, dass er weiß und spürt, wie viel echte Liebe ihm hier in Kanada entgegengebracht wird.“